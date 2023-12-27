Філіжанка еспресо в Харкові та області – одна з найдорожчих в Україні

Чашка еспресо на Харківщині в середньому коштує 32 гривні. Дорожче лише в Одеській (36 гривень) та Донецькій (35 гривень) областях.

Найнижчі ціни на базовий кавовий напій в Україні на Хмельниччині (21 гривня), Сумщині (23 гривні), Житомирщині та Вінниччині (24 гривні), повідомляє портал “Опендатабот” з посиланням на дослідження індексу еспресо від Poster POS.

“Індекс еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції“, – пояснюють у публікації.

З 2017 року індекс еспресо в Україні зріс удвічі – з 15 до 30 гривень. При цьому лише протягом 2022 року середня вартість напою у країні збільшилася з 20 до 28 гривень.