Среди самых дешевых в Украине: сколько стоит приготовить «Оливье» в Харькове
Приготовить салат «Оливье» в Харькове дешевле, чем в других крупных городах Украины.
Соответствующее исследование провели в Харьковском национальном экономическом университете им. С. Кузнеца. Для анализа экономисты использовали два рецепта салата – с колбасой и мясом курицы. Примерный вес салата должен составлять около 3 кг.
По данным исследования, один из самых бюджетных салат оказался в Харькове: с колбасой — 338,4 грн, с курицей — 303,2 грн.
Дешевле чем в Харькове «Оливье» стоит в Кременчуге – 325 грн. Выгодно приготовить салат получится в Ужгороде – 327,54 грн.
Дороже салат получится в Киеве: с колбасой – 379,6 грн, с курицей – 335,11 грн.
Самый дорогой салат во Львове: с колбасой – 468,4 грн, с курицей – 318,44 грн.
«Исследования проводились в период с 15 по 25 декабря методом мониторинга цен в ключевых торговых сетях и статистической обработки данных», — отметили в университете.
Читайте также: Новогодний стол подорожал: сколько придется потратить на бюджетное меню (цены)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: исследование, оливье, приготовить, салат, Харьков, ХНЭУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Среди самых дешевых в Украине: сколько стоит приготовить «Оливье» в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 13:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приготовить салат «Оливье» в Харькове дешевле, чем в других крупных городах Украины.".