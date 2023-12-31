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Среди самых дешевых в Украине: сколько стоит приготовить «Оливье» в Харькове

Общество 13:26   31.12.2023
Виктория Яковенко
Среди самых дешевых в Украине: сколько стоит приготовить «Оливье» в Харькове

Приготовить салат «Оливье» в Харькове дешевле, чем в других крупных городах Украины.

Соответствующее исследование провели в Харьковском национальном экономическом университете им. С. Кузнеца. Для анализа экономисты использовали два рецепта салата – с колбасой и мясом курицы. Примерный вес салата должен составлять около 3 кг.

По данным исследования, один из самых бюджетных салат оказался в Харькове: с колбасой — 338,4 грн, с курицей — 303,2 грн.

Дешевле чем в Харькове «Оливье» стоит в Кременчуге – 325 грн. Выгодно приготовить салат получится в Ужгороде – 327,54 грн.

Дороже салат получится в Киеве: с колбасой – 379,6 грн, с курицей – 335,11 грн.

Самый дорогой салат во Львове: с колбасой – 468,4 грн, с курицей – 318,44 грн.

«Исследования проводились в период с 15 по 25 декабря методом мониторинга цен в ключевых торговых сетях и статистической обработки данных», — отметили в университете.

Фото: ХНЭУ им. С. Кузнеца

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 13:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приготовить салат «Оливье» в Харькове дешевле, чем в других крупных городах Украины.".