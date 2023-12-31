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Серед найдешевших в Україні: скільки коштує приготувати «Олів’є» у Харкові

Суспільство 13:26   31.12.2023
Вікторія Яковенко
Серед найдешевших в Україні: скільки коштує приготувати «Олів’є» у Харкові

Приготувати салат «Олів’є» у Харкові дешевше, ніж в інших великих містах України.

Відповідне дослідження провели у Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця. Для аналізу економісти використали два рецепти салату – з ковбасою та м’ясом курки. Орієнтовна вага салату має складати близько 3 кг.

За даними дослідження, одним з найбюджетніших салатів виявився у Харкові: з ковбасою – 338,4 грн, з куркою – 303,2 грн.

Дешевше ніж у Харкові «Олів’є» коштує у Кременчуці – 325 грн. Вигідно приготувати салат вийде в Ужгороді – 327,54 грн.

Дорожче салат вийде у Києві: з ковбасою – 379,6 грн, з куркою – 335,11 грн.

Найдорожчий салат у Львові: з ковбасою – 468,4 грн, з куркою – 318,44 грн.

«Дослідження проводили у період з 15 по 25 грудня методом моніторингу цін у ключових торговельних мережах та статистичної обробки даних», – зазначили в університеті.

Фото: ХНЕУ ім. С. Кузнеця

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 13:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приготувати салат «Олів’є» у Харкові дешевше, ніж в інших великих містах України.".