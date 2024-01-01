«Будет много критики»: прогноз для Украины на 2024-й от нумеролога из Харькова

Для Украины 2024 год управляется числом 4. Он принесет нашей стране успех, достигнутый с большим трудом, рассказала МГ “Объектив” нумеролог Лариса Нохрина.

Согласно прогнозу Нохриной, в наступившем году будут продуктивными взаимоотношения Украины с существующими партнерами, а также ожидаются соглашения с новыми. На новый уровень выйдет обеспечение безопасности страны, год принесет относительную финансовую стабильность, активизируется сельское хозяйство, продолжится становление церкви.

“Украинцам год принесет внутреннюю силу, которую не смогут поколебать непредвиденные беды и препятствия. Регулярная продуктивная занятость (год обещает тяжелую работу) обеспечит спокойствие. Нужно задуматься над уровнем обеспечения школьного образования. Очень желательно на государственном уровне. Если нет, то на уровне каждой семьи. Заняться здоровьем. Помогать другим. По возможности бывать на природе”, — рекомендует Нохрина.

При этом в 2024-м будет много жесткой критики, прогнозирует нумеролог.

“Критиковать будут все и всех. Будет сложно понять, что же происходит на самом деле. Действительность будет иллюзорна. Другая точка зрения будет провоцировать в обществе конфликты. В воздухе будет витать беспокойство. Целенаправленно будут формироваться убеждения фальшивости окружения (от власти до простых обывателей), шаткости, тщетности и ненадежности. Общество в целом будет очень уязвимым. Много дезинформации. Если мы не можем контролировать ситуацию, нужно искать информацию, пытаться разобраться и делать то, что от нас зависит. Девиз 2024 года: “Не выходить из себя, не стремиться перекричать, не торопиться”, — добавляет Нохрина.