“Буде багато критики”: прогноз для України на 2024 від нумерологині з Харкова

Для України 2024 рік керується числом 4. Він принесе нашій країні успіх, досягнутий великими зусиллями, розповіла МГ “Об’єктив” нумерологиня Лариса Нохріна.

Згідно з прогнозом Нохріної, цього року будуть продуктивними відносини України з наявними партнерами, а також очікуються угоди з новими. На новий рівень вийде безпека країни, рік принесе відносну фінансову стабільність, активізується сільське господарство, продовжиться становлення церкви.

“Українцям рік принесе внутрішню силу, яку не зможуть похитнути непередбачені біди та перешкоди. Регулярна продуктивна зайнятість (рік обіцяє тяжку роботу) забезпечить спокій. Потрібно замислитись над рівнем забезпечення шкільної освіти. Дуже бажано на державному рівні. Якщо ні, то на рівні кожної сім’ї. Зайнятися здоров’ям. Допомагати іншим. По можливості бути на природі”, — рекомендує Нохріна.

При цьому у 2024-му буде багато жорсткої критики, прогнозує нумерологиня.

“Критикуватимуть усі та всіх. Буде складно зрозуміти, що відбувається насправді. Дійсність буде ілюзорною. Інша думка провокуватиме у суспільстві конфлікти. У повітрі витатиме занепокоєння. Цілеспрямовано формуватимуться переконання фальшивості оточення (від влади до простих обивателів), хиткості, марності та ненадійності. Суспільство загалом буде дуже вразливим. Багато дезінформації. Якщо ми не можемо контролювати ситуацію, потрібно шукати інформацію, намагатися розібратися та робити те, що від нас залежить. Девіз 2024 року: “Не виходити з себе, не прагнути перекричати, не поспішати”, – додає Нохріна.