С утра оккупанты обстреливали частный сектор Волчанска на Харьковщине (фото)

В городе Волчанск Харьковской области в результате российских обстрелов 1 января значительно повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки и автомобили.

Под вражескими ударами был частный сектор населенного пункта, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По разным адресам произошло два пожара. Их общая площадь составила около 250 квадратных метров. Горели жилой дом, автомобиль и надворные постройки.

Чрезвычайники тушили огонь под постоянными обстрелами. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области