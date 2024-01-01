С утра оккупанты обстреливали частный сектор Волчанска на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В городе Волчанск Харьковской области в результате российских обстрелов 1 января значительно повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки и автомобили.
Под вражескими ударами был частный сектор населенного пункта, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По разным адресам произошло два пожара. Их общая площадь составила около 250 квадратных метров. Горели жилой дом, автомобиль и надворные постройки.
Чрезвычайники тушили огонь под постоянными обстрелами. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вовчанск, ГСЧС, обстрелы, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск Харьковской области в результате российских обстрелов 1 января значительно повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки и автомобили.".