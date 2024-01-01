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С утра оккупанты обстреливали частный сектор Волчанска на Харьковщине (фото)

Происшествия 18:35   01.01.2024
Елена Нагорная
С утра оккупанты обстреливали частный сектор Волчанска на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В городе Волчанск Харьковской области в результате российских обстрелов 1 января значительно повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки и автомобили.

Под вражескими ударами был частный сектор населенного пункта, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По разным адресам произошло два пожара. Их общая площадь составила около 250 квадратных метров. Горели жилой дом, автомобиль и надворные постройки.

Чрезвычайники тушили огонь под постоянными обстрелами. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 18:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск Харьковской области в результате российских обстрелов 1 января значительно повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки и автомобили.".