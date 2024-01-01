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Від самого ранку окупанти обстрілювали Вовчанськ на Харківщині – ДСНС (фото)

Події 18:35   01.01.2024
Олена Нагорна
Від самого ранку окупанти обстрілювали Вовчанськ на Харківщині – ДСНС (фото)

У місті Вовчанськ Харківської області внаслідок російських обстрілів 1 січня значно пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та автомобілі.

Під ворожими ударами був приватний сектор населеного пункту, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

За різними адресами сталися дві пожежі. Їхня загальна площа склала близько 250 квадратних метрів. Горіли житловий будинок, автомобіль та надвірні споруди.

Надзвичайники гасили вогонь під постійними обстрілами. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 18:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Вовчанськ Харківської області внаслідок російських обстрілів 1 січня значно пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та автомобілі.".