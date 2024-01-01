Від самого ранку окупанти обстрілювали Вовчанськ на Харківщині – ДСНС (фото)
У місті Вовчанськ Харківської області внаслідок російських обстрілів 1 січня значно пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та автомобілі.
Під ворожими ударами був приватний сектор населеного пункту, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
За різними адресами сталися дві пожежі. Їхня загальна площа склала близько 250 квадратних метрів. Горіли житловий будинок, автомобіль та надвірні споруди.
Надзвичайники гасили вогонь під постійними обстрілами. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Читайте також: Є загиблий: на Новий рік війська РФ били по Харківщині й скинули авіабомбу
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Вовчанск, ГСЧС, обстріли, пожежа, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Від самого ранку окупанти обстрілювали Вовчанськ на Харківщині – ДСНС (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 18:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Вовчанськ Харківської області внаслідок російських обстрілів 1 січня значно пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та автомобілі.".