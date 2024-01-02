Жители Харьковщины получают одинаковые SMS: Синегубов объяснил, что это

ХОВА запустила систему оповещения для жителей прифронтовых территорий. В SMS-сообщениях распространяют номер «горячей линии» по эвакуации.

«SMS рассчитаны на людей почтенного возраста, у которых нет гаджетов и интернета. А также родственников людей, проживающих в опасных прифронтовых районах области», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что на Харьковщине продолжается эвакуация из громад Купянского, Чугуевского (Волчанское направление) и Изюмского (Боровское направление) районов.