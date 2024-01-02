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Жители Харьковщины получают одинаковые SMS: Синегубов объяснил, что это

Общество 21:39   02.01.2024
Виктория Яковенко
Жители Харьковщины получают одинаковые SMS: Синегубов объяснил, что это Фото: Олег Синегубов

ХОВА запустила систему оповещения для жителей прифронтовых территорий. В SMS-сообщениях распространяют номер «горячей линии» по эвакуации.

«SMS рассчитаны на людей почтенного возраста, у которых нет гаджетов и интернета. А также родственников людей, проживающих в опасных прифронтовых районах области», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что на Харьковщине продолжается эвакуация из громад Купянского, Чугуевского (Волчанское направление) и Изюмского (Боровское направление) районов.

Читайте также: Тяжелые бои на Купянщине: Синегубов сообщил, в каком случае объявят эвакуацию

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 21:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА запустила систему оповещения для жителей прифронтовых территорий. В SMS-сообщениях распространяют номер «горячей линии» по эвакуации.".