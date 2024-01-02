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Жителі Харківщини отримують однакові SMS: Синєгубов пояснив, що це

Суспільство 21:39   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Жителі Харківщини отримують однакові SMS: Синєгубов пояснив, що це Фото: Олег Синєгубов

ХОВА запустила систему оповіщення для жителів прифронтових територій. У SMS-повідомленнях поширюють номер «гарячої лінії» з питань евакуації.

«SMS розраховані на людей поважного віку, які не мають гаджетів та інтернету. А також родичів осіб, які проживають в небезпечних прифронтових районах області», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що наразі на Харківщині триває евакуація з громад Куп’янського, Чугуївського (Вовчанський напрямок) та Ізюмського (Борівський напрямок) районів.

Читайте також: Важкі бої на Куп’янщині: Синєгубов повідомив, в якому разі оголосять евакуацію

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 21:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА запустила систему оповіщення для жителів прифронтових територій. У SMS-повідомленнях поширюють номер «гарячої лінії» з питань евакуації.".