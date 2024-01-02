Жителі Харківщини отримують однакові SMS: Синєгубов пояснив, що це

ХОВА запустила систему оповіщення для жителів прифронтових територій. У SMS-повідомленнях поширюють номер «гарячої лінії» з питань евакуації.

«SMS розраховані на людей поважного віку, які не мають гаджетів та інтернету. А також родичів осіб, які проживають в небезпечних прифронтових районах області», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що наразі на Харківщині триває евакуація з громад Куп’янського, Чугуївського (Вовчанський напрямок) та Ізюмського (Борівський напрямок) районів.