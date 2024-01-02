Жителі Харківщини отримують однакові SMS: Синєгубов пояснив, що це
Фото: Олег Синєгубов
ХОВА запустила систему оповіщення для жителів прифронтових територій. У SMS-повідомленнях поширюють номер «гарячої лінії» з питань евакуації.
«SMS розраховані на людей поважного віку, які не мають гаджетів та інтернету. А також родичів осіб, які проживають в небезпечних прифронтових районах області», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що наразі на Харківщині триває евакуація з громад Куп’янського, Чугуївського (Вовчанський напрямок) та Ізюмського (Борівський напрямок) районів.
Читайте також: Важкі бої на Куп’янщині: Синєгубов повідомив, в якому разі оголосять евакуацію
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, жители, синєгубов, смс, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жителі Харківщини отримують однакові SMS: Синєгубов пояснив, що це»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 21:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА запустила систему оповіщення для жителів прифронтових територій. У SMS-повідомленнях поширюють номер «гарячої лінії» з питань евакуації.".