Россияне впервые били по Харькову гиперзвуковой ракетой Искандер-М – Синегубов

Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил во время телемарафона «Едині новини».

Россияне впервые для удара по Харькову применили Искандер-М. Это баллистическая, гиперзвуковая ракета, летящая со скоростью 7 500 метров в секунду. Неприятель применяет хаотические обстрелы, чтобы держать в напряжении и фактически терроризировать местное население.

Также россияне меняют тактику обстрелов: сейчас фиксируют пуски управляемых авиабомб по Богодуховскому и Харьковскому районам, отметил Синегубов. Сегодня около 11:00 россияне нанесли удар управляемой авиабомбой недалеко от поселка Золочев Богодуховского района. Попали в поле. Пострадавших среди гражданских нет.

«На прошлой неделе было 2 выхода ДРГ врага на территорию Харьковщины. Их вовремя обнаружили. Это по Волчанскому направлению и по северу нашей территории. Возможно, это была разведка, и сейчас враг применяет именно управляемые авиабомбы по этим направлениям», – отметил Олег Синегубов.