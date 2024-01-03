Росіяни вперше вдарили по Харкову гіперзвуковою ракетою Іскандер-М – Синєгубов
Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив під час телемарафону “Єдині новини”.
Росіяни вперше для удару по Харкову застосували Іскандер-М. Це балістична, гіперзвукова ракета, яка летить зі швидкістю 7 500 метрів на секунду. Ворог застосовує хаотичні обстріли, щоб тримати в напрузі і фактично тероризувати наше місцеве населення.
Також росіяни змінюють тактику обстрілів: наразі фіксують пуски керованих авіабомб по Богодухівському та Харківському районах, зазначив Синєгубов. Сьогодні близько 11:00 російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою неподалік селища Золочів Богодухівського району. Влучили в поле. Постраждалих серед цивільних немає.
«Минулого тижня були 2 виходи ДРГ ворога на територію Харківщини. Всі їх вчасно виявили. Це по Вовчанському напрямку і по півночі нашої території. Можливо, це була розвідка і зараз ворог застосовує саме керовані авіабомби по цим напрямкам», – зазначив Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиаудары, бомба, Искандер-М, Олег Синегубов, ракета, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 21:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив під час телемарафону “Єдині новини”.".