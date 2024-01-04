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Харьковщина получила стройматериалы из Полтавы

Общество 20:56   04.01.2024
Оксана Горун
Харьковщина получила стройматериалы из Полтавы Фото: пресс-служба ХОВА

Полтавская область помогает Харьковщине восстанавливаться после ракетных ударов. Из Полтавы пришла фура с OSB, сообщили в ХОВА.

«Более 1100 листов OSB удалось оперативно собрать силами Полтавской ОВА и неравнодушными представителями бизнеса соседнего региона. Стройматериалы будут использоваться для закрытия окон, поврежденных в результате российских оккупантов», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

3 января в Харьков пришла еще одна фура — из Житомирской области. Харьковщине передали более 5 тысяч метров листов OSB.

на Харьковщину привезли стройматериалы из Полтавы
Фото: пресс-служба ХОВА

«Благодаря этим стройматериалам мы можем быстро закрыть выбитые окна в домах харьковчан и восстанавливать коммуникации этих домов. Также, листы OSB будут использоваться для текущего ремонта пострадавших админзданий и медучреждений», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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на Харьковщину привезли стройматериалы из Полтавы 2
Фото: пресс-служба ХОВА
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 20:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полтавская область помогает Харьковщине восстанавливаться после ракетных ударов. Из Полтавы пришла фура с OSB, сообщили в ХОВА".