Харківщина отримала будматеріали з Полтави
Полтавська область допомагає Харківщині відновлюватися після ракетних ударів. З Полтави прийшла фура з OSB, повідомили у ХОВА.
“Більш як 1100 листів OSB вдалося оперативно зібрати силами Полтавської ОВА та небайдужими представниками бізнесу сусіднього регіону. Будматеріали використовуватимуть для закриття вікон, пошкоджених внаслідок російських окупантів”, – поінформувала пресслужба ХОВА.
3 січня до Харкова прийшла ще одна фура – з Житомирської області. Харківщині передали понад 5 тисяч метрів листів OSB.
“Завдяки цим будматеріалам ми можемо швидко закрити вибиті вікна в оселях харків’ян та відновлювати комунікації цих будинків. Також, листи OSB використовуватимуться для поточного ремонту постраждалих адмінбудівель і медзакладів”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 20:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Полтавська область допомагає Харківщині відновлюватися після ракетних ударів. З Полтави прийшла фура з OSB, повідомили у ХОВА".