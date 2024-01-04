Харківщина отримала будматеріали з Полтави

Полтавська область допомагає Харківщині відновлюватися після ракетних ударів. З Полтави прийшла фура з OSB, повідомили у ХОВА.

“Більш як 1100 листів OSB вдалося оперативно зібрати силами Полтавської ОВА та небайдужими представниками бізнесу сусіднього регіону. Будматеріали використовуватимуть для закриття вікон, пошкоджених внаслідок російських окупантів”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

3 січня до Харкова прийшла ще одна фура – ​​з Житомирської області. Харківщині передали понад 5 тисяч метрів листів OSB.

“Завдяки цим будматеріалам ми можемо швидко закрити вибиті вікна в оселях харків’ян та відновлювати комунікації цих будинків. Також, листи OSB використовуватимуться для поточного ремонту постраждалих адмінбудівель і медзакладів”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.