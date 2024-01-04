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Харківщина отримала будматеріали з Полтави

Суспільство 20:56   04.01.2024
Оксана Горун
Харківщина отримала будматеріали з Полтави

Полтавська область допомагає Харківщині відновлюватися після ракетних ударів. З Полтави прийшла фура з OSB, повідомили у ХОВА.

“Більш як 1100 листів OSB вдалося оперативно зібрати силами Полтавської ОВА та небайдужими представниками бізнесу сусіднього регіону. Будматеріали використовуватимуть для закриття вікон, пошкоджених внаслідок російських окупантів”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

3 січня до Харкова прийшла ще одна фура – ​​з Житомирської області. Харківщині передали понад 5 тисяч метрів листів OSB.

на Харківщину привезли будматеріали із Полтави

“Завдяки цим будматеріалам ми можемо швидко закрити вибиті вікна в оселях харків’ян та відновлювати комунікації цих будинків. Також, листи OSB використовуватимуться для поточного ремонту постраждалих адмінбудівель і медзакладів”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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на Харківщину привезли будматеріали із Полтави 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 20:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Полтавська область допомагає Харківщині відновлюватися після ракетних ударів. З Полтави прийшла фура з OSB, повідомили у ХОВА".