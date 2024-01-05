ИПСО РФ на фоне ударов по Белгороду — аналитик о “вторжении на Харьковщину”

Угроза повторного вторжения в Харьковскую область с территории РФ на сегодняшний день является минимальной, комментирует статью британского издания The Telegraph военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко.

Аналитик подчеркнул, что в целом угроза вторжения будет всегда и не только для Харьковщины, а для всех областей, граничащих с РФ и Беларусью. Она может быть как максимальной, так и умеренной либо минимальной.



По данным Коваленко, вдоль восточной границы Украины с Россией сейчас сосредоточена группировка войск прикрытия границы, состоящая из группировок войск «Брянск», «Белгород» и «Курск». Суммарное количество этих ГВ – немногим более 27 тысяч солдат, из них в группировке «Белгород» — 11,5 тысяч личного состава, около 80 танков, 150 ББМ, более 300 единиц ствольной артиллерии и около 30 РСЗО.

“И вот этим вот всем российские оккупационные войска, по версии The Telegraph, которые ссылаются на некие анонимные, но очень надёжные источники, будут пытаться захватить Харьков и область? Авдеевку уже три месяца как не может окружить и оккупировать группировка в 45 тысяч, а тут речь про 11,5 тысяч, город миллионник, окружённый линиями обороны и рубежами и вообще про область. То есть, угроза диверсионных действий – да. Угроза обстрелов – да. Угроза повторного вторжения – сейчас минимальная”, — констатирует эксперт.

Чтобы представлять угрозу для Харькова, продолжил Коваленко, группировку «Белгород» необходимо увеличить минимум до 60 тысяч, а сделать это незаметно и быстро просто нереально.

“Элементарный анализ ситуации на границе даёт понять степень бредовости таких материалов… В последние дни Силы обороны Украины высокоэффективно наносят удары по военным объектам российских оккупационных войск в Белгородской области и непосредственно вблизи Белгорода. Противодействовать таким ударам командование РОВ эффективно не может, а среди местного населения ширится паника. Не исключаю, что российские спецслужбы через свои сливные бачки с контактами в западных СМИ осуществили слив настолько хайповой информации. Мол, Россия готовится снова вторгнуться в Харьковскую область! Это создаёт соответствующий психологический эффект, мол, если бы по Белгородской области ничего не прилетало бы, то и повторное вторжение в Харьковскую область не рассматривалось бы! Классическое ИПСО, слитое через западное СМИ, призванное посеять панику как внутри Украины, так и среди наших партнёров, которые встревожатся появлением фронта ещё в одной области и которые бы стали давить на Киев не наносить удары по территории РФ”, — резюмировал аналитик.

Напомним, со ссылкой на приближенный к ВСУ источник издание The Telegraph проинформировало, что к масштабному наступлению войск РФ готовятся на Харьковщине в ближайшие недели, возможно с 15 января. По данным источника, о подготовке врага могут свидетельствовать последние ракетные удары по гражданским объектам и позициям украинских военных в регионе.

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил: скоплений войск РФ возле госграницы на севере от Харькова нет. Что касается Купянского направления, там активность врага снизилась — россияне восстанавливают побитые подразделения. При этом украинские военные готовятся к любому развитию событий.