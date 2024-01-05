ИПСО РФ на фоне ударов по Белгороду — аналитик о “вторжении на Харьковщину”
Угроза повторного вторжения в Харьковскую область с территории РФ на сегодняшний день является минимальной, комментирует статью британского издания The Telegraph военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко.
Аналитик подчеркнул, что в целом угроза вторжения будет всегда и не только для Харьковщины, а для всех областей, граничащих с РФ и Беларусью. Она может быть как максимальной, так и умеренной либо минимальной.
По данным Коваленко, вдоль восточной границы Украины с Россией сейчас сосредоточена группировка войск прикрытия границы, состоящая из группировок войск «Брянск», «Белгород» и «Курск». Суммарное количество этих ГВ – немногим более 27 тысяч солдат, из них в группировке «Белгород» — 11,5 тысяч личного состава, около 80 танков, 150 ББМ, более 300 единиц ствольной артиллерии и около 30 РСЗО.
“И вот этим вот всем российские оккупационные войска, по версии The Telegraph, которые ссылаются на некие анонимные, но очень надёжные источники, будут пытаться захватить Харьков и область? Авдеевку уже три месяца как не может окружить и оккупировать группировка в 45 тысяч, а тут речь про 11,5 тысяч, город миллионник, окружённый линиями обороны и рубежами и вообще про область. То есть, угроза диверсионных действий – да. Угроза обстрелов – да. Угроза повторного вторжения – сейчас минимальная”, — констатирует эксперт.
Чтобы представлять угрозу для Харькова, продолжил Коваленко, группировку «Белгород» необходимо увеличить минимум до 60 тысяч, а сделать это незаметно и быстро просто нереально.
“Элементарный анализ ситуации на границе даёт понять степень бредовости таких материалов… В последние дни Силы обороны Украины высокоэффективно наносят удары по военным объектам российских оккупационных войск в Белгородской области и непосредственно вблизи Белгорода. Противодействовать таким ударам командование РОВ эффективно не может, а среди местного населения ширится паника. Не исключаю, что российские спецслужбы через свои сливные бачки с контактами в западных СМИ осуществили слив настолько хайповой информации. Мол, Россия готовится снова вторгнуться в Харьковскую область! Это создаёт соответствующий психологический эффект, мол, если бы по Белгородской области ничего не прилетало бы, то и повторное вторжение в Харьковскую область не рассматривалось бы! Классическое ИПСО, слитое через западное СМИ, призванное посеять панику как внутри Украины, так и среди наших партнёров, которые встревожатся появлением фронта ещё в одной области и которые бы стали давить на Киев не наносить удары по территории РФ”, — резюмировал аналитик.
Напомним, со ссылкой на приближенный к ВСУ источник издание The Telegraph проинформировало, что к масштабному наступлению войск РФ готовятся на Харьковщине в ближайшие недели, возможно с 15 января. По данным источника, о подготовке врага могут свидетельствовать последние ракетные удары по гражданским объектам и позициям украинских военных в регионе.
Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил: скоплений войск РФ возле госграницы на севере от Харькова нет. Что касается Купянского направления, там активность врага снизилась — россияне восстанавливают побитые подразделения. При этом украинские военные готовятся к любому развитию событий.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: 15 января, вторжение, коваленко, купянск, купянское направление, наступ, наступление, рф, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ИПСО РФ на фоне ударов по Белгороду — аналитик о “вторжении на Харьковщину”»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 17:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Угроза повторного вторжения в Харьковскую область с территории РФ на сегодняшний день является минимальной, комментирует статью британского издания The Telegraph военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко.".