ІПСО РФ на тлі ударів по Бєлгороду – аналітик про “вторгнення на Харківщину”

Загроза повторного вторгнення в Харківську область з території РФ на сьогодні є мінімальною, коментує статтю британського видання The Telegraph військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Аналітик наголосив, що загалом загроза вторгнення буде завжди й не лише для Харківщини, а для всіх областей, що межують із РФ та Білоруссю. Вона може бути як максимальною, так і помірною або мінімальною.

За даними Коваленка, вздовж східного кордону України з Росією зараз зосереджено угруповання військ прикриття кордону, що складається з угруповань військ “Брянськ”, “Бєлгород” і “Курськ”. Сумарна кількість цих УВ – понад 27 тисяч солдатів, з них у групуванні “Бєлгород” – 11,5 тисяч особового складу, близько 80 танків, 150 ББМ, понад 300 одиниць ствольної артилерії та близько 30 РСЗВ.

“І ось цим ось усім російські окупаційні війська, за версією The Telegraph, які посилаються на якісь анонімні, але дуже надійні джерела, намагатимуться захопити Харків та область? Авдіївку вже три місяці як не може оточити та окупувати угруповання у 45 тисяч, а тут мова про 11,5 тисяч, місто мільйонник, оточене лініями оборони та рубежами та взагалі про область. Тобто загроза диверсійних дій – так. Загроза обстрілів – так. Загроза повторного вторгнення – зараз мінімальна”, — констатує експерт.

Щоб загрожувати Харкову, продовжив Коваленко, угруповання “Бєлгород” необхідно збільшити мінімум до 60 тисяч, а зробити це непомітно і швидко просто нереально.

“Елементарний аналіз ситуації на кордоні дає зрозуміти ступінь маячні в таких матеріалах… Останніми днями Сили оборони України високоефективно завдають ударів по військових об’єктах російських окупаційних військ у Бєлгородській області та безпосередньо поблизу Бєлгорода. Протидіяти таким ударам командування РОВ ефективно не може, а серед місцевого населення шириться паніка. Не виключаю, що російські спецслужби через свої зливні бачки із контактами у західних ЗМІ здійснили злив настільки хайпової інформації. Мовляв, Росія готується знову вторгнутися на Харківщину! Це створює відповідний психологічний ефект, мовляв, якби по Бєлгородській області нічого не прилітало б, то й повторне вторгнення в Харківську область не розглядалося б! Класична ІПСО, злита через західне ЗМІ, покликана посіяти паніку як усередині України, так і серед наших партнерів, які стривожаться появою фронту ще в одній області і які б почали тиснути на Київ не завдавати ударів по території РФ”, — резюмував аналітик.

Нагадаємо, з посиланням на наближене до ЗСУ джерело видання The Telegraph поінформувало, що до масштабного наступу військ РФ готуються на Харківщині найближчими тижнями, можливо, з 15 січня. За даними джерела, про підготовку ворога можуть свідчити останні ракетні удари по цивільних об’єктах та позиціях українських військових у регіоні.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив: скупчень військ РФ біля держкордону на півночі від Харкова немає. Щодо Куп’янського напрямку, там активність ворога знизилася – росіяни відновлюють побиті підрозділи. При цьому українські військові готуються до будь-якого розвитку подій.