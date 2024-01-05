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По окрестностям Липцев под Харьковом ударили четырьмя ракетами С-300 — Тимошко

Происшествия 09:52   05.01.2024
Елена Нагорная
По окрестностям Липцев под Харьковом ударили четырьмя ракетами С-300 — Тимошко

По меньшей мере четыре ракеты С-300 оккупанты выпустили по территории вокруг села Липцы Харьковского района.

Также по населенному пункту били из РСЗО и артиллерии. Обошлось без пострадавших, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он также рассказал, что россияне продолжают терроризировать приграничные и прифронтовые районы области ударами из артиллерии, минометов и РСЗО. Кассетными суббоеприпасами военные РФ обстреляли Купянскую громаду, нанесли артдуар по Волчанску.

Разрушены дома, повреждены дороги, хозяйственные постройки, автомобили.

«Россияне пришли на нашу землю убивать. Обстрелы Харьковщины будут продолжаться. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях до отбоя. Не снимайте места попаданий вражеских ракет в режиме онлайн и не выкладывайте видео в социальные сети. Главное — не паникуйте, пользуйтесь только официальной информацией», — призывает Тимошко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 09:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере четыре ракеты С-300 оккупанты выпустили по территории вокруг села Липцы Харьковского района.".