По околицях Липців під Харковом вдарили чотирма ракетами С-300 – Тимошко
Щонайменше чотири ракети С-300 випустили окупанти по території навколо села Липці Харківського району.
Також по населеному пункту били з РСЗВ та артилерії. Обійшлося без постраждалих, повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
Він також розповів, що росіяни продовжують тероризувати прикордонні та прифронтові райони області ударами з артилерії, мінометів та РСЗВ. Касетними суббоєприпасами військові РФ обстріляли Куп’янську громаду, завдали артдуару по Вовчанську.
Зруйновано будинки, пошкоджено дороги, господарські споруди та автівки.
“Росіяни прийшли на нашу землю вбивати. Обстріли Харківщини триватимуть. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях до відбою. Не знімайте місця влучань ворожих ракет в режимі онлайн і не викладайте відео в соціальні мережі. Головне – не панікуйте, користуйтеся лише офіційною інформацією”, – закликає Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 09:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше чотири ракети С-300 випустили окупанти по території навколо села Липці Харківського району.".