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Конгресс США пришел к соглашению, которое разблокирует помощь Украине

Мир 14:40   08.01.2024
Оксана Якушко
Конгресс США пришел к соглашению, которое разблокирует помощь Украине OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Конгресс США принял двухпартийное соглашение о финансировании работы правительства в 2024 году, что позволит избежать шатдауна. Об этом сообщает заявление президента США Джозефа Байдена.

«Двухпартийная рамка финансирования, которой достигли лидеры Конгресса, на шаг приближает нас к предотвращению ненужного закрытия правительства и защиты важных национальных приоритетов. Она отражает уровни финансирования, которые я согласовал с обеими партиями и подписал как закон прошлой весной. Она отвергает глубокие сокращения программ, на которые рассчитывают трудолюбивые семьи, и открывает путь к принятию законопроектов о годовом финансировании, которые приносят пользу американскому народу», — подчеркнул Байден.

Президент США поблагодарил лидеров демократов за их роль в достижении соглашения.

«Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свой основной долг по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Пришло время им действовать», — заявил Байден.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 14:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Конгресс США принял двухпартийное соглашение о финансировании работы правительства в 2024 году, что позволит избежать шатдауна. Об этом сообщает заявление президента США Джозефа Байдена.".