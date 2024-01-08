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Конгрес США дійшов угоди, яка розблокує допомогу Україні

Світ 14:40   08.01.2024
Оксана Якушко
Конгрес США дійшов угоди, яка розблокує допомогу Україні OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Конгрес США ухвалив двопартійну угоду про фінансування роботи уряду у 2024 році, що дозволить уникнути шатдауну. Про це йдеться у заяві президента США Джозефа Байдена.

«Двопартійна рамка фінансування, якої досягли лідери Конгресу, на крок наближає нас до запобігання непотрібному закриттю уряду та захисту важливих національних пріоритетів. Вона відображає рівні фінансування, які я погодив з обома партіями та підписав як закон минулої весни. Вона відкидає глибокі скорочення програм, на які розраховують працьовиті сім’ї, і відкриває шлях до ухвалення законопроєктів про річне фінансування, які приносять користь американському народу», – наголосив Байден.

Президент США подякував лідерам демократів за їхню роль у досягненні угоди.

«Тепер республіканці у Конгресі мають виконати свою роботу, припинити погрози закрити уряд та виконати свій основний обов’язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включаючи мій додатковий запит. Настав час їм діяти», – заявив Байден.

Читайте також: Як мігранти на південному кордоні США вплинули на військову допомогу Україні

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 14:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Конгрес США ухвалив двопартійну угоду про фінансування роботи уряду у 2024 році, що дозволить уникнути шатдауну. Про це йдеться у заяві президента США Джозефа Байдена.".