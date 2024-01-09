87 оккупантов уничтожили и 3 взяли в плен – успехи ВСУ под Купянском и Лиманом
87 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении. Еще трое оккупантов попали в плен, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Кроме того, украинские военные уничтожили на этом направлении 11 единиц техники. Среди них – БМП-3.
Фитьо добавил, что армия РФ 299 раз обстреляла позиции украинских военных. А вблизи Синьковки на Харьковщине воины отбили 5 вражеских атак.
«Успехов на Купянском направлении у врага каких-то важных нет. Наши защитники находятся в активной обороне. Пытаются в лучшую погоду улучшить свое тактическое положение, переходят к атакующим действиям. На данный момент каких-то тревожных звоночков для харьковчан нет. Используем информацию из официальных источников», — подчеркнул Фитьо.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, Купянское, направление, обстрел, оккупанты, окупанти, рф, успехи;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "87 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении. Еще трое оккупантов попали в плен, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".