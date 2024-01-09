87 окупантів знищили і 3 взяли у полон – успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом
87 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Ще троє окупантів потрапили у полон, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
Крім цього, українські військові знищили на цьому напрямку 11 одиниць техніки. Серед них – БМП-3.
Фітьо додав, що армія РФ 299 разів обстріляла позиції український військових. А поблизу Синьківки на Харківщині воїни відбили 5 ворожих атак.
«Успіхів на Куп’янському напрямку у ворога якихось важливих немає. Наші захисники знаходяться в активній обороні. Намагаються за кращої погоди покращити своє тактичне положення, переходять до атакувальних дій. Наразі якихось тривожних дзвіночків для харків’ян немає. Використовуємо інформацію з офіційних джерел», – наголосив Фітьо.
Читайте також: На Куп’янському напрямку поновилися штурмові дії – Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, Купянское, направлення, обстріл, окупанти, рф, успехи;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «87 окупантів знищили і 3 взяли у полон – успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "87 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Ще троє окупантів потрапили у полон, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".