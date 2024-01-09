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87 окупантів знищили і 3 взяли у полон – успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом

Суспільство 15:55   09.01.2024
Вікторія Яковенко
87 окупантів знищили і 3 взяли у полон – успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом Фото: скриншот

87 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Ще троє окупантів потрапили у полон, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Крім цього, українські військові знищили на цьому напрямку 11 одиниць техніки. Серед них – БМП-3.

Фітьо додав, що армія РФ 299 разів обстріляла позиції український військових. А поблизу Синьківки на Харківщині воїни відбили 5 ворожих атак.

«Успіхів на Куп’янському напрямку у ворога якихось важливих немає. Наші захисники знаходяться в активній обороні. Намагаються за кращої погоди покращити своє тактичне положення, переходять до атакувальних дій. Наразі якихось тривожних дзвіночків для харків’ян немає. Використовуємо інформацію з офіційних джерел», – наголосив Фітьо.

Читайте також: На Куп’янському напрямку поновилися штурмові дії – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «87 окупантів знищили і 3 взяли у полон – успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "87 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Ще троє окупантів потрапили у полон, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".