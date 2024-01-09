Из-за ударов РФ по Харьковщине обесточены 17 тыс. абонентов: где нет света

Количество абонентов, остающихся без электроэнергии в результате обстрелов РФ, увеличилось на тысячу. Сейчас без света – 17 тысяч человек.

«Это Харьковский район – около 6 тысяч, это Изюмский район – около 1 тысячи, Купянское направление – около 2 тысяч. Это все исключительно приграничье. Там энергетики работают в сверхсложных условиях», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Ведь, по его словам, восстановление в этих населенных пунктах – означает строительство сетей с нуля.

«Потому что в результате очередного обстрела из артиллерии или танков разрушается полностью электросеть и ее нужно строить с нуля. И как только наши энергетики выезжают на места, сразу начинаются повторные обстрелы», — добавил Синегубов.

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