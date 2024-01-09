Через удари РФ по Харківщині знеструмлені 17 тис. абонентів: де немає світла
Кількість абонентів, які залишаються без електроенергії внаслідок обстрілів РФ, збільшилась на тисячу. Наразі без світла – 17 тисяч людей.
«Це Харківський район – близько 6 тисяч, це Ізюмський район – близько 1 тисячі, Куп’янський напрямок – близько 2 тисяч. Це все виключно прикордоння. Там енергетики працюють у надскладних умовах», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Адже, за його словами, відновлення у цих населених пунктах – це будівництво мереж з нуля.
«Тому, що внаслідок чергового обстрілу з артилерії чи танків руйнується повністю електромережа і її потрібно будувати з нуля. І як тільки наші енергетики виїжджають на місця, одразу починаються повторні обстріли», – додав Синєгубов.
Читайте також: На Харківщині бригада обленерго двічі потрапила під російські обстріли
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, обстріли, отключение, світло, синєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Через удари РФ по Харківщині знеструмлені 17 тис. абонентів: де немає світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 11:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість абонентів, які залишаються без електроенергії внаслідок обстрілів РФ, збільшилась на тисячу. Наразі без світла – 17 тисяч людей.".