Live
  • Вт 09.01.2024
    • Харків
  •   -9°С
  • USD 38.19
  • EUR 41.8

Через удари РФ по Харківщині знеструмлені 17 тис. абонентів: де немає світла

Суспільство 11:41   09.01.2024
Вікторія Яковенко
Через удари РФ по Харківщині знеструмлені 17 тис. абонентів: де немає світла

Кількість абонентів, які залишаються без електроенергії внаслідок обстрілів РФ, збільшилась на тисячу. Наразі без світла – 17 тисяч людей.

«Це Харківський район – близько 6 тисяч, це Ізюмський район – близько 1 тисячі, Куп’янський напрямок – близько 2 тисяч. Це все виключно прикордоння. Там енергетики працюють у надскладних умовах», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Адже, за його словами, відновлення у цих населених пунктах – це будівництво мереж з нуля.

«Тому, що внаслідок чергового обстрілу з артилерії чи танків руйнується повністю електромережа і її потрібно будувати з нуля. І як тільки наші енергетики виїжджають на місця, одразу починаються повторні обстріли», – додав Синєгубов.

Читайте також: На Харківщині бригада обленерго двічі потрапила під російські обстріли

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 9.01: поранені, удар РСЗВ, енергетики під обстрілом
Головні новини Харкова 9.01: поранені, удар РСЗВ, енергетики під обстрілом
09.01.2024, 12:05
Через удари РФ по Харківщині знеструмлені 17 тис. абонентів: де немає світла
Через удари РФ по Харківщині знеструмлені 17 тис. абонентів: де немає світла
09.01.2024, 11:41
На Куп’янському напрямку поновилися штурмові дії – Синєгубов
На Куп’янському напрямку поновилися штурмові дії – Синєгубов
09.01.2024, 11:54
Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
07.01.2024, 23:09
Посилилися обстріли населених пунктів – Синєгубов про ситуацію на Харківщині
Посилилися обстріли населених пунктів – Синєгубов про ситуацію на Харківщині
09.01.2024, 11:26
Терехов про удар по Харкову: пошкоджена будівля Малої Південної залізниці
Терехов про удар по Харкову: пошкоджена будівля Малої Південної залізниці
08.01.2024, 11:34

Новини за темою:

10:59
На Харківщині пошкоджено чи зруйновано 47 тисяч об’єктів – ХОВА
10:18
Є загроза обвалу житлового будинку у Харкові після ударів – Синєгубов
17:19
Світло повернули до деокупованого села на Харківщині
17:07
Удари по Харкову: кількість пошкоджених будівель зросла до дев’яноста (фото)
16:40
500 квартир і будинків відновлюють на Харківщині завдяки Данії

Ви читали новину: «Через удари РФ по Харківщині знеструмлені 17 тис. абонентів: де немає світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 11:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість абонентів, які залишаються без електроенергії внаслідок обстрілів РФ, збільшилась на тисячу. Наразі без світла – 17 тисяч людей.".