Через удари РФ по Харківщині знеструмлені 17 тис. абонентів: де немає світла

Кількість абонентів, які залишаються без електроенергії внаслідок обстрілів РФ, збільшилась на тисячу. Наразі без світла – 17 тисяч людей.

«Це Харківський район – близько 6 тисяч, це Ізюмський район – близько 1 тисячі, Куп’янський напрямок – близько 2 тисяч. Це все виключно прикордоння. Там енергетики працюють у надскладних умовах», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Адже, за його словами, відновлення у цих населених пунктах – це будівництво мереж з нуля.

«Тому, що внаслідок чергового обстрілу з артилерії чи танків руйнується повністю електромережа і її потрібно будувати з нуля. І як тільки наші енергетики виїжджають на місця, одразу починаються повторні обстріли», – додав Синєгубов.

Читайте також: На Харківщині бригада обленерго двічі потрапила під російські обстріли