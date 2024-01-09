На Харківщині бригада обленерго двічі потрапила під російські обстріли
Під ворожими обстрілами опинилася бригада Липецького РЕМ, повідомили в АТ “Харківобленерго”.
“Сьогодні під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у с. Слобожанське Липецької громади стався вибух – у 200 метрах від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба”, – повідомила пресслужба Харківобленерго.
За добу енергетики цієї бригади опинилися під обстрілом уже вдруге. Перший інцидент трапився 8 січня у Веселому.
“Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди. Погода зараз така, що швидко залишити небезпечну зону надзвичайно важко – дорога покрита кригою. На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж”, – розповів провідний інженер Липецького РЕМ АТ “Харківобленерго” Роман Ганган.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 10:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ворожими обстрілами опинилася бригада Липецького РЕМ, повідомили в АТ “Харківобленерго”".