На Харьковщине бригада облэнерго дважды попала под российские обстрелы

Под вражескими обстрелами оказалась бригада Липецкого РЭС, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Сегодня во время осмотра поврежденной после ночного обстрела высоковольтной линии в с. Слобожанское Липецкой громады произошел взрыв — в 200 метрах от того места, где находились электромонтеры, разорвалась управляемая авиабомба», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.

За сутки энергетики этой бригады оказались под обстрелом уже второй раз. Первый инцидент случился 8 января в Веселом.

«Электромонтеры выехали возобновлять электроснабжение после обстрела, когда вокруг начали разрываться снаряды. Погода сейчас такова, что быстро покинуть опасную зону чрезвычайно тяжело — дорога покрыта льдом. К счастью, в результате этих двух инцидентов никто из работников не пострадал, но есть повреждения наших сетей», – рассказал ведущий инженер Липецкого РЭС АО «Харьковоблэнерго» Роман Ганган.