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На Харьковщине бригада облэнерго дважды попала под российские обстрелы

Происшествия 10:32   09.01.2024
Оксана Горун
На Харьковщине бригада облэнерго дважды попала под российские обстрелы Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Под вражескими обстрелами оказалась бригада Липецкого РЭС, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Сегодня во время осмотра поврежденной после ночного обстрела высоковольтной линии в с. Слобожанское Липецкой громады произошел взрыв — в 200 метрах от того места, где находились электромонтеры, разорвалась управляемая авиабомба», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.

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Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

За сутки энергетики этой бригады оказались под обстрелом уже второй раз. Первый инцидент случился 8 января в Веселом.

«Электромонтеры выехали возобновлять электроснабжение после обстрела, когда вокруг начали разрываться снаряды. Погода сейчас такова, что быстро покинуть опасную зону чрезвычайно тяжело — дорога покрыта льдом. К счастью, в результате этих двух инцидентов никто из работников не пострадал, но есть повреждения наших сетей», – рассказал ведущий инженер Липецкого РЭС АО «Харьковоблэнерго» Роман Ганган.

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Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под вражескими обстрелами оказалась бригада Липецкого РЭС, сообщили в АО «Харьковоблэнерго»".