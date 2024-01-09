На Харьковщине бригада облэнерго дважды попала под российские обстрелы
Под вражескими обстрелами оказалась бригада Липецкого РЭС, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Сегодня во время осмотра поврежденной после ночного обстрела высоковольтной линии в с. Слобожанское Липецкой громады произошел взрыв — в 200 метрах от того места, где находились электромонтеры, разорвалась управляемая авиабомба», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.
За сутки энергетики этой бригады оказались под обстрелом уже второй раз. Первый инцидент случился 8 января в Веселом.
«Электромонтеры выехали возобновлять электроснабжение после обстрела, когда вокруг начали разрываться снаряды. Погода сейчас такова, что быстро покинуть опасную зону чрезвычайно тяжело — дорога покрыта льдом. К счастью, в результате этих двух инцидентов никто из работников не пострадал, но есть повреждения наших сетей», – рассказал ведущий инженер Липецкого РЭС АО «Харьковоблэнерго» Роман Ганган.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новости Харькова, обстрелы, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под вражескими обстрелами оказалась бригада Липецкого РЭС, сообщили в АО «Харьковоблэнерго»".