Live
  • Вт 09.01.2024
    • Харьков
  •   -12°С
  • USD 38.19
  • EUR 41.8

По Харьковщине били из «Смерча», есть раненые — Синегубов

Происшествия 08:57   09.01.2024
Оксана Горун
По Харьковщине били из «Смерча», есть раненые — Синегубов Фото: Елена Нагорная

За сутки армия РФ обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. В том числе использовали РСЗО «Смерч». Есть раненые в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В 14:15, а также с 18:00 до 18:40 враг из РСЗО «Смерч» обстрелял пгт Великий Бурлук Купянского района. Повреждены складские помещения, дом культуры, элеватор. Без пострадавших. В 17:30 оккупанты нанесли удар по поселку Двуречное Купянского района. Ранены 57-летний мужчина и 63-летняя женщина. Пострадавших доставили в больницу, состояние – среднее. Поврежден частный дом», — проинформировал Синегубов.

Также россияне были по Купянску и Волчанску — без пострадавших. Под авиаударами были: Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное и Берестовое Купянского района.

Читайте также: Взрывы гремели на Белгородщине во время сообщений об опасности на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 9 января: как прошла ночь, сводка Генштаба, гололед
Главные новости Харькова 9 января: как прошла ночь, сводка Генштаба, гололед
09.01.2024, 07:58
Мошенники используют морозы на Харьковщине
Мошенники используют морозы на Харьковщине
09.01.2024, 08:19
Морозы — до 20 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января
Морозы — до 20 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января
08.01.2024, 20:04
Идиотство — Машовец о переброске войск РФ на Харьковское направление (видео)
Идиотство — Машовец о переброске войск РФ на Харьковское направление (видео)
08.01.2024, 22:19
Взрывы гремели на Белгородщине во время сообщений об опасности на Харьковщине
Взрывы гремели на Белгородщине во время сообщений об опасности на Харьковщине
08.01.2024, 21:34
По Харьковщине били из «Смерча», есть раненые — Синегубов
По Харьковщине били из «Смерча», есть раненые — Синегубов
09.01.2024, 08:57

Новости по теме:

08:19
Мошенники используют морозы на Харьковщине
07:58
Главные новости Харькова 9 января: как прошла ночь, сводка Генштаба, гололед
07:51
Авто с беременной и детьми застряло на Харьковщине на обледеневшей дороге
23:10
Главные новости Харькова 8 января: ракетные удары, мороз, рейтинг коррупции
10:59
На Харьковщине повреждены или разрушены 47 тысяч объектов — ХОВА

Вы читали новость: «По Харьковщине били из «Смерча», есть раненые — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 08:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки армия РФ обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. В том числе использовали РСЗО «Смерч». Есть раненые в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".