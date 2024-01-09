По Харьковщине били из «Смерча», есть раненые — Синегубов
За сутки армия РФ обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. В том числе использовали РСЗО «Смерч». Есть раненые в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В 14:15, а также с 18:00 до 18:40 враг из РСЗО «Смерч» обстрелял пгт Великий Бурлук Купянского района. Повреждены складские помещения, дом культуры, элеватор. Без пострадавших. В 17:30 оккупанты нанесли удар по поселку Двуречное Купянского района. Ранены 57-летний мужчина и 63-летняя женщина. Пострадавших доставили в больницу, состояние – среднее. Поврежден частный дом», — проинформировал Синегубов.
Также россияне были по Купянску и Волчанску — без пострадавших. Под авиаударами были: Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное и Берестовое Купянского района.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, поранені, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 08:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки армия РФ обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. В том числе использовали РСЗО «Смерч». Есть раненые в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".