По Харьковщине били из «Смерча», есть раненые — Синегубов

За сутки армия РФ обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. В том числе использовали РСЗО «Смерч». Есть раненые в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В 14:15, а также с 18:00 до 18:40 враг из РСЗО «Смерч» обстрелял пгт Великий Бурлук Купянского района. Повреждены складские помещения, дом культуры, элеватор. Без пострадавших. В 17:30 оккупанты нанесли удар по поселку Двуречное Купянского района. Ранены 57-летний мужчина и 63-летняя женщина. Пострадавших доставили в больницу, состояние – среднее. Поврежден частный дом», — проинформировал Синегубов.

Также россияне были по Купянску и Волчанску — без пострадавших. Под авиаударами были: Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное и Берестовое Купянского района.

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