По Харківщині били зі “Смерчу”, є поранені – Синєгубов

За добу армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області. У тому числі використали РСЗВ “Смерч”. Є поранені в Куп’янському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“О 14:15, а також з 18:00 до 18:40 ворог з РСЗВ “Смерч” обстріляв с. Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджені складські приміщення, будинок культури, елеватор. Без постраждалих. О 17:30 окупанти завдали удару по селищу Дворічне Куп’янського району. Поранено 57-річного чоловіка та 63-річну жінку. Постраждалих доставили до лікарні, стан – середній. Пошкоджено приватний будинок“, — поінформував Синєгубов.

Також росіяни були по Куп’янську та Вовчанську – без постраждалих. Під авіаударами були: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане та Берестове Куп’янського району.

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