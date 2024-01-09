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По Харківщині били зі “Смерчу”, є поранені – Синєгубов

Події 08:57   09.01.2024
Оксана Горун
По Харківщині били зі “Смерчу”, є поранені – Синєгубов Фото: Олена Нагорна

За добу армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області. У тому числі використали РСЗВ “Смерч”. Є поранені в Куп’янському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 14:15, а також з 18:00 до 18:40 ворог з РСЗВ “Смерч” обстріляв с. Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджені складські приміщення, будинок культури, елеватор. Без постраждалих. О 17:30 окупанти завдали удару по селищу Дворічне Куп’янського району. Поранено 57-річного чоловіка та 63-річну жінку. Постраждалих доставили до лікарні, стан – середній. Пошкоджено приватний будинок“, — поінформував Синєгубов.

Також росіяни були по Куп’янську та Вовчанську – без постраждалих. Під авіаударами були: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане та Берестове Куп’янського району.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 08:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області. У тому числі використали РСЗВ “Смерч”. Є поранені в Куп’янському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".