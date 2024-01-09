Live
  • Вт 09.01.2024
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 38.19
  • EUR 41.8

Под ударами авиации РФ были шесть населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Происшествия 19:30   09.01.2024
Елена Нагорная
Под ударами авиации РФ были шесть населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Четыре атаки войск РФ отбили Силы обороны возле Синьковки, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Петропавловки, Ивановки, Табаевки, Песчаного и Берестового, на Слобожанском направлении — вблизи Веселого.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое, Уды, Волчанск и Малая Волчья.

Читайте также: 87 оккупантов уничтожили и 3 взяли в плен – успехи ВСУ под Купянском и Лиманом

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Мошенники используют морозы на Харьковщине
Мошенники используют морозы на Харьковщине
09.01.2024, 08:19
Главные новости Харькова 9.01: обстрелы, метросадик, оценка наступления РФ
Главные новости Харькова 9.01: обстрелы, метросадик, оценка наступления РФ
09.01.2024, 19:35
Вероятный убийца и вор в розыске случайно попался копам на Салтовке
Вероятный убийца и вор в розыске случайно попался копам на Салтовке
09.01.2024, 19:09
Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской
Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской
09.01.2024, 10:58
Как харьковчанам не переплачивать за гроб и похороны
Как харьковчанам не переплачивать за гроб и похороны
09.01.2024, 18:24
Морозы — до 20 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января
Морозы — до 20 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января
08.01.2024, 20:04

Новости по теме:

19:39
Генштаб: Враг пытался улучшить позиции на Харьковщине и нанес шесть авиаударов
22:35
Главные новости Харькова 7.01: В Харькове взрывы, россияне ударили С-300
20:09
2 атаки под Купянском и авиаудар у Берестового на Харьковщине – Генштаб ВСУ
07:58
8 населенных пунктов Харьковщины подверглись авиаударам россиян – Генштаб ВСУ
18:53
3 атаки и авиаудары в районе 5 населенных пунктов — Генштаб по Харьковщине

Вы читали новость: «Под ударами авиации РФ были шесть населенных пунктов Харьковщины — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 19:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки войск РФ отбили Силы обороны возле Синьковки, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".