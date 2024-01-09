Под ударами авиации РФ были шесть населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Четыре атаки войск РФ отбили Силы обороны возле Синьковки, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Петропавловки, Ивановки, Табаевки, Песчаного и Берестового, на Слобожанском направлении — вблизи Веселого.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое, Уды, Волчанск и Малая Волчья.