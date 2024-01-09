Под ударами авиации РФ были шесть населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Четыре атаки войск РФ отбили Силы обороны возле Синьковки, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Петропавловки, Ивановки, Табаевки, Песчаного и Берестового, на Слобожанском направлении — вблизи Веселого.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое, Уды, Волчанск и Малая Волчья.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 19:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки войск РФ отбили Силы обороны возле Синьковки, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".