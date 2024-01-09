Під ударами авіації РФ були шість населених пунктів Харківщини – Генштаб
Чотири атаки військ РФ відбили Сили оборони біля Синьківки, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Куп’янському напрямку супротивник завдав авіаударів в районах Петропавлівки, Іванівки, Табаївки, Піщаного та Берестового, на Слобожанському напрямку – поблизу Веселого.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Уди, Вовчанськ та Мала Вовча.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири атаки військ РФ відбили Сили оборони біля Синьківки, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".