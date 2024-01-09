Під ударами авіації РФ були шість населених пунктів Харківщини – Генштаб

Чотири атаки військ РФ відбили Сили оборони біля Синьківки, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Куп’янському напрямку супротивник завдав авіаударів в районах Петропавлівки, Іванівки, Табаївки, Піщаного та Берестового, на Слобожанському напрямку – поблизу Веселого.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Уди, Вовчанськ та Мала Вовча.