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Під ударами авіації РФ були шість населених пунктів Харківщини – Генштаб

Події 19:30   09.01.2024
Олена Нагорна
Під ударами авіації РФ були шість населених пунктів Харківщини – Генштаб

Чотири атаки військ РФ відбили Сили оборони біля Синьківки, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Куп’янському напрямку супротивник завдав авіаударів в районах Петропавлівки, Іванівки, Табаївки, Піщаного та Берестового, на Слобожанському напрямку – поблизу Веселого.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Уди, Вовчанськ та Мала Вовча.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 19:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири атаки військ РФ відбили Сили оборони біля Синьківки, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".