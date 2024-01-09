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В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщил, что город под ракетным ударом

Происшествия 23:06   09.01.2024
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщил, что город под ракетным ударом Фото: Вадим Беликов

Около 23:00 9 января в Харькове начали греметь взрывы.

«Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

О том, что Харьков под ракетным ударом — сообщил мэр Игорь Терехов.

«Враг в очередной раз наносил удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается», — сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Воздушную тревогу объявили в регионе в 22:59.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 23:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:00 9 января в Харькове начали греметь взрывы.".