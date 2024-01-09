В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщил, что город под ракетным ударом

Около 23:00 9 января в Харькове начали греметь взрывы.

«Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

О том, что Харьков под ракетным ударом — сообщил мэр Игорь Терехов.

«Враг в очередной раз наносил удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается», — сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Воздушную тревогу объявили в регионе в 22:59.