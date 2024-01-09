У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ракетним ударом

Близько 23:00 9 січня у Харкові почали лунати вибухи.

“Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебуваєте в укриттях”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про те, що Харків під ракетним ударом – повідомив мер Ігор Терехов.

“Ворог вкотре завдавав ударів з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється”, – повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Повітряну тривогу оголосили у регіоні о 22:59.