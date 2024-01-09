У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ракетним ударом
Близько 23:00 9 січня у Харкові почали лунати вибухи.
“Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебуваєте в укриттях”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про те, що Харків під ракетним ударом – повідомив мер Ігор Терехов.
“Ворог вкотре завдавав ударів з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється”, – повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Повітряну тривогу оголосили у регіоні о 22:59.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 23:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:00 9 січня у Харкові почали лунати вибухи.".