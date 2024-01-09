Зимнее наступление Путина под Купянском на Харьковщине провалилось – BILD
Прошло три месяца с тех пор, как российские силы начали свои крупные наступления в Донецкой и Харьковской областях. Но они так ничего и не добились – не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц бронетехники, пишет немецкое издание BILD.
Свежие видео показывают, что РФ почти так же далека от своих стратегических целей — захвата городов Купянск в Харьковской области и Авдеевка в Донецкой — как это было в начале зимнего наступления в октябре прошлого года.
К северу от Авдеевки российские солдаты по-прежнему застряли на железнодорожных путях. Их там ежедневно уничтожают украинские дроны-камикадзе и бронетранспортеры «Брэдли». Они уже несколько месяцев не приближаются ни на километр к своей цели – окружению и взятию Авдеевки. И это вопреки тому или именно потому, что РФ пожертвовала сотнями танков и тысячами солдат в лобовых атаках на украинские позиции и их минные поля.
Даже к северу от Купянска, который украинские подразделения освободили осенью 2022 года, российские солдаты застряли на окраине небольшого села Синьковка. И здесь Кремль танковая рота за танковой ротой въезжают на одно и то же минное поле, теряя до 100 % использованной техники и многих солдат в результате атак украинских дронов на выживших.
Украина же разумно и в соответствии с ситуацией адаптировалась, чтобы защититься от атак РФ, не имея возможности сама куда-либо продвинуться. С танками и БТР ЗСУ борются минами и боевыми частями реактивных гранат на дронах, а с пешими солдатами – кассетными боеприпасами и гранатами, сбрасываемыми с дронов.
Благодаря этой комбинации украинская армия в течение нескольких месяцев смогла уничтожить почти все российские наступления и нанести РФ чрезвычайные потери с точки зрения крови и материальных средств за ее тщетные наступательные усилия.
Остается под вопросом, как долго Украина сможет поддерживать энергичную оборону и как долго будет хватать ее боеприпасов. США недавно дали понять, что в будущем они смогут поддерживать Украину в гораздо меньшей степени, чем раньше.
Массированные волны российских атак, похоже, на данный момент сломлены, а зимнее наступление Кремля рассредоточено. За атаками с участием тысяч солдат и сотен транспортных средств в октябре, ноябре и декабре последовали лишь более мелкие стычки, продолжавшиеся более недели. Очевидно, РФ придется собрать резервы, прежде чем она сможет снова перейти в наступление.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Владимир Путин, купянск, наступ, наступление, оборона, рф, солдаты, танки, Харьковская область, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 16:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прошло три месяца с тех пор, как российские силы начали свои крупные наступления в Донецкой и Харьковской областях. Но они так ничего и не добились – не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц бронетехники, пишет немецкое издание BILD.".