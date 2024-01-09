Live
  • Вт 09.01.2024
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 38.19
  • EUR 41.8

Зимнее наступление Путина под Купянском на Харьковщине провалилось – BILD

Происшествия 16:34   09.01.2024
Оксана Якушко
Зимнее наступление Путина под Купянском на Харьковщине провалилось – BILD

Прошло три месяца с тех пор, как российские силы начали свои крупные наступления в Донецкой и Харьковской областях. Но они так ничего и не добились – не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц бронетехники, пишет немецкое издание BILD.

Свежие видео показывают, что РФ почти так же далека от своих стратегических целей — захвата городов Купянск в Харьковской области и Авдеевка в Донецкой — как это было в начале зимнего наступления в октябре прошлого года.

К северу от Авдеевки российские солдаты по-прежнему застряли на железнодорожных путях. Их там ежедневно уничтожают украинские дроны-камикадзе и бронетранспортеры «Брэдли». Они уже несколько месяцев не приближаются ни на километр к своей цели – окружению и взятию Авдеевки. И это вопреки тому или именно потому, что РФ пожертвовала сотнями танков и тысячами солдат в лобовых атаках на украинские позиции и их минные поля.

Даже к северу от Купянска, который украинские подразделения освободили осенью 2022 года, российские солдаты застряли на окраине небольшого села Синьковка. И здесь Кремль танковая рота за танковой ротой въезжают на одно и то же минное поле, теряя до 100 % использованной техники и многих солдат в результате атак украинских дронов на выживших.

Украина же разумно и в соответствии с ситуацией адаптировалась, чтобы защититься от атак РФ, не имея возможности сама куда-либо продвинуться. С танками и БТР ЗСУ борются минами и боевыми частями реактивных гранат на дронах, а с пешими солдатами – кассетными боеприпасами и гранатами, сбрасываемыми с дронов.

Благодаря этой комбинации украинская армия в течение нескольких месяцев смогла уничтожить почти все российские наступления и нанести РФ чрезвычайные потери с точки зрения крови и материальных средств за ее тщетные наступательные усилия.

Остается под вопросом, как долго Украина сможет поддерживать энергичную оборону и как долго будет хватать ее боеприпасов. США недавно дали понять, что в будущем они смогут поддерживать Украину в гораздо меньшей степени, чем раньше.

Массированные волны российских атак, похоже, на данный момент сломлены, а зимнее наступление Кремля рассредоточено. За атаками с участием тысяч солдат и сотен транспортных средств в октябре, ноябре и декабре последовали лишь более мелкие стычки, продолжавшиеся более недели. Очевидно, РФ придется собрать резервы, прежде чем она сможет снова перейти в наступление.

Читайте также: Россияне перебрасывают на Харьковское направление войска — Машовец

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Мошенники используют морозы на Харьковщине
Мошенники используют морозы на Харьковщине
09.01.2024, 08:19
Главные новости Харькова 9.01: раненые, удар РСЗО, энергетики под обстрелом
Главные новости Харькова 9.01: раненые, удар РСЗО, энергетики под обстрелом
09.01.2024, 16:00
Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской
Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской
09.01.2024, 10:58
Зарплаты топ-чиновников Харькова: иногда в 15 раз выше средних по региону
Зарплаты топ-чиновников Харькова: иногда в 15 раз выше средних по региону
09.01.2024, 09:21
Генштаб: Враг пытался улучшить позиции на Харьковщине и нанес шесть авиаударов
Генштаб: Враг пытался улучшить позиции на Харьковщине и нанес шесть авиаударов
08.01.2024, 19:39
Зимнее наступление Путина под Купянском на Харьковщине провалилось – BILD
Зимнее наступление Путина под Купянском на Харьковщине провалилось – BILD
09.01.2024, 16:34

Новости по теме:

14:23
В ЕС придумали, как наказать Орбана за препятствие Украине, — FT
15:58
Путин воспрянул духом и готов воевать до капитуляции Киева
19:16
102-летняя харьковчанка сбежала от РФ в Германию и лепит вареники ради ВСУ
15:44
США и Украина ищут новую стратегию после неудачного контрнаступления – NYT
13:49
Путин поручил захватить Купянск до марта 2024 и выборов президента РФ – ISW

Вы читали новость: «Зимнее наступление Путина под Купянском на Харьковщине провалилось – BILD»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 16:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прошло три месяца с тех пор, как российские силы начали свои крупные наступления в Донецкой и Харьковской областях. Но они так ничего и не добились – не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц бронетехники, пишет немецкое издание BILD.".