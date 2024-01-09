Зимовий наступ Путіна під Куп’янськом на Харківщині провалився – BILD

Пройшло три місяці відтоді, як російські сили розпочали свої великі наступи в Донецькій та Харківській областях. Але вони так нічого і не досягли – окрім загибелі тисяч своїх солдатів і втрати понад 400 одиниць бронетехніки, пише німецьке видання BILD.

Свіжі відео показують, що РФ так само далека від своїх стратегічних цілей — захоплення міст Куп’янськ у Харківській області та Авдіївка на Донеччині — як це було на початку зимового наступу у жовтні минулого року.

На північ від Авдіївки російські солдати, як і раніше, застрягли на залізничних коліях. Їх там щодня знищують українські дрони-камікадзе та бронетранспортери «Бредлі». Вони вже кілька місяців не наближаються ані на кілометр до своєї мети – оточення та взяття Авдіївки. І це всупереч тому, що РФ пожертвувала сотнями танків і тисячами солдатів у лобових атаках на українські позиції та мінні поля.

Навіть на північ від Куп’янська, який українські підрозділи звільнили восени 2022 року, російські солдати застрягли на околиці невеликого села Синьківка. І тут російські танкові роти одна за одною в’їжджають на те саме мінне поле, втрачаючи до 100 % техніки та багатьох солдатів внаслідок атак українських дронів на тих, хто вижив.

Україна ж розумно і відповідно до ситуації адаптувалася, щоб захиститися від атак РФ, не маючи можливості сама кудись просунутися. Із російськими танками та БТР ЗСУ борються мінами, артилерією та реактивними гранатами на дронах, а з пішими солдатами – касетними боєприпасами та гранатами, що скидають із дронів.

Завдяки цій комбінації українська армія протягом кількох місяців змогла знищити майже всі російські наступи та завдати РФ надзвичайних втрат з погляду крові та матеріальних засобів за її марні наступальні зусилля.

Залишається під питанням, як довго Україна зможе підтримувати енергійну оборону і як надовго вистачить їй боєприпасів. США нещодавно дали зрозуміти, що в майбутньому вони підтримуватимуть Україну значно меншою мірою, ніж раніше.

Масовані хвилі російських атак, схоже, зараз зламані, а зимовий наступ Кремля розосереджено. Після атак за участю тисяч солдатів і сотень транспортних засобів у жовтні, листопаді та грудні почалися лише дрібніші сутички, що тривали понад тиждень. Очевидно, РФ доведеться зібрати резерви, перш ніж вона зможе знову перейти у наступ.