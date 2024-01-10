РФ нанесла удар по детскому оздоровительному центру в Харькове — Синегубов
Фото: скриншот
Вследствие российского ракетного удара около 23:00 9 января зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Информация о пострадавших не поступала. К счастью, в помещениях не находились люди. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. Данные обновляются», — пишет глава ХОВА.
Напомним, около 23:00 в Харькове начали греметь взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город под ракетным ударом. Синегубов сообщал, что оккупанты нанесли удары предварительно из ЗРК С-300 с территории Белгорода.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракети, синєгубов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ нанесла удар по детскому оздоровительному центру в Харькове — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 января 2024 в 00:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие российского ракетного удара около 23:00 9 января зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".