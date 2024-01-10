РФ нанесла удар по детскому оздоровительному центру в Харькове — Синегубов

Вследствие российского ракетного удара около 23:00 9 января зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Информация о пострадавших не поступала. К счастью, в помещениях не находились люди. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. Данные обновляются», — пишет глава ХОВА.

Напомним, около 23:00 в Харькове начали греметь взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город под ракетным ударом. Синегубов сообщал, что оккупанты нанесли удары предварительно из ЗРК С-300 с территории Белгорода.