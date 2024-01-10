Ракетного удару завдали по дитячому оздоровчому центру в Харкові – Синєгубов
Внаслідок російського ракетного удару близько 23:00 9 січня зафіксовано пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру у Харкові, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Інформація про постраждалих не надходила. На щастя, у приміщеннях не перебували люди. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. Дані оновлюються“, – пише голова ХОВА.
Нагадаємо, близько 23:00 у Харкові прогриміли вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під ракетним ударом. Синєгубов повідомляв, що окупанти завдали ударів попередньо із ЗРК С-300 з території Бєлгорода.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, синєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ракетного удару завдали по дитячому оздоровчому центру в Харкові – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2024 в 00:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російського ракетного удару близько 23:00 9 січня зафіксовано пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру у Харкові, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".