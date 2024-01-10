Ракетного удару завдали по дитячому оздоровчому центру в Харкові – Синєгубов

Внаслідок російського ракетного удару близько 23:00 9 січня зафіксовано пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру у Харкові, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Інформація про постраждалих не надходила. На щастя, у приміщеннях не перебували люди. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. Дані оновлюються“, – пише голова ХОВА.

Нагадаємо, близько 23:00 у Харкові прогриміли вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під ракетним ударом. Синєгубов повідомляв, що окупанти завдали ударів попередньо із ЗРК С-300 з території Бєлгорода.