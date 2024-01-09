Удар ракетами С-300: Синєгубов повідомив, чи є постраждалі
Внаслідок ракетного удару близько 23:00 9 січня потерпілих попередньо немає, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Окупанти завдали ударів, попередньо – із ЗРК С-300 з території Бєлгорода. Інформація щодо руйнувань у Харкові та області уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги!” – закликає Синєгубов.
Нагадаємо, близько 23:00 у Харкові прогриміли вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під ракетним ударом.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, пострадали, ракети, ракетний удар, синєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 23:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару близько 23:00 9 січня потерпілих попередньо немає, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".