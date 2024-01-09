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Удар ракетами С-300: Синєгубов повідомив, чи є постраждалі

Події 23:41   09.01.2024
Олена Нагорна
Удар ракетами С-300: Синєгубов повідомив, чи є постраждалі

Внаслідок ракетного удару близько 23:00 9 січня потерпілих попередньо немає, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти завдали ударів, попередньо – із ЗРК С-300 з території Бєлгорода. Інформація щодо руйнувань у Харкові та області уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги!” – закликає Синєгубов.

Нагадаємо, близько 23:00 у Харкові прогриміли вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під ракетним ударом.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 23:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару близько 23:00 9 січня потерпілих попередньо немає, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".