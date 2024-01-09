Удар ракетами С-300: Синегубов сообщил, есть ли пострадавшие

В результате ракетного удара около 23:00 9 января пострадавших предварительно нет, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты нанесли удары, предварительно — из ЗРК С-300 с территории Белгорода. Информация о разрушениях в Харькове и области уточняется. Не покидайте укрытия до отбоя воздушной тревоги!» — призывает Синегубов.

Напомним, около 23:00 в Харькове начали греметь взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город под ракетным ударом.