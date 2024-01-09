Удар ракетами С-300: Синегубов сообщил, есть ли пострадавшие
В результате ракетного удара около 23:00 9 января пострадавших предварительно нет, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты нанесли удары, предварительно — из ЗРК С-300 с территории Белгорода. Информация о разрушениях в Харькове и области уточняется. Не покидайте укрытия до отбоя воздушной тревоги!» — призывает Синегубов.
Напомним, около 23:00 в Харькове начали греметь взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город под ракетным ударом.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 23:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара около 23:00 9 января пострадавших предварительно нет, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".