Детская больница горела в Харькове: маленьких пациентов и мам спасли (фото)

В Областной детской клинической больнице в Харькове 12 января произошел пожар. Из задымленных помещений чрезвычайники спасли трех женщин и ребенка.

Сообщение о возгорании в трехэтажном корпусе поступило в 16:40. В здании было много детей, поэтому на место выезжали 11 отделений спасателей, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

До прибытия чрезвычайников медперсонал эвакуировал в безопасное место 52 человека: 23 женщины и 29 детей. Первый этаж заполнил дым — из этой зоны пожарные спасли еще трех женщин и ребенка.

Было установлено, что загорелось в кладовой. Площадь пожара составляла 15 квадратных метров. Огонь потушили в 17:30. Причина возгорания устанавливается.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области