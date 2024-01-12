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Детская больница горела в Харькове: маленьких пациентов и мам спасли (фото)

Происшествия 19:30   12.01.2024
Елена Нагорная
Детская больница горела в Харькове: маленьких пациентов и мам спасли (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В Областной детской клинической больнице в Харькове 12 января произошел пожар. Из задымленных помещений чрезвычайники спасли трех женщин и ребенка.

Сообщение о возгорании в трехэтажном корпусе поступило в 16:40. В здании было много детей, поэтому на место выезжали 11 отделений спасателей, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

До прибытия чрезвычайников медперсонал эвакуировал в безопасное место 52 человека: 23 женщины и 29 детей. Первый этаж заполнил дым — из этой зоны пожарные спасли еще трех женщин и ребенка.

Было установлено, что загорелось в кладовой. Площадь пожара составляла 15 квадратных метров. Огонь потушили в 17:30. Причина возгорания устанавливается.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 19:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Областной детской клинической больнице в Харькове 12 января произошел пожар. Из задымленных помещений чрезвычайники спасли трех женщин и ребенка.".