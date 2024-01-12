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Дитяча лікарня горіла в Харкові: маленьких пацієнтів і мам врятували (фото)

Події 19:30   12.01.2024
Олена Нагорна
Дитяча лікарня горіла в Харкові: маленьких пацієнтів і мам врятували (фото)

В Обласній дитячій клінічній лікарні у Харкові 12 січня сталася пожежа. Із задимлених приміщень надзвичайники врятували трьох жінок та дитину.

Повідомлення про загоряння у триповерховому корпусі надійшло о 16:40. У будівлі було багато дітей, тож на місце виїжджали 11 відділень рятувальників, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

До прибуття надзвичайників медперсонал евакуював у безпечне місце 52 особи: 23 жінки та 29 дітей. Перший поверх заповнив дим – із цієї зони пожежники врятували ще трьох жінок та дитину.

Було встановлено, що зайнялося в коморі. Площа пожежі складала 15 квадратних метрів. Вогонь загасили о 17:30. Причина займання встановлюється.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 19:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Обласній дитячій клінічній лікарні у Харкові 12 січня сталася пожежа. Із задимлених приміщень надзвичайники врятували трьох жінок та дитину.".