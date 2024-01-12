Удары по гостиницам: ограничат ли работу таких заведений в Харькове
В ХОВА прокомментировали, планируют ли в Харькове ограничить работу гостиниц по соображениям безопасности после последних ударов РФ.
«В течение 10 дней, да, были поражены две гостиницы в Харькове. Это те гостиницы, где мы фактически размещали наших людей, которые были гостями города Харьков и области, наших международных партнеров, в том числе, международных журналистов. За что я хочу поблагодарить их. У нас есть два издания, это немецкое и турецкое издание журналистов, пострадавших в результате таких обстрелов. К счастью, никто не погиб», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 12 января.
Он добавил, что дополнительных решений касательно ограничительных мер работы гостиниц принимать не планируют.
«Что касается рекомендаций, то только одна рекомендация – прислушаться к воздушным тревогам и адекватно на них реагировать, что фактически спасло людей в «Kharkiv Palace», — отметил Синегубов.
Также у главы ХОВА журналисты поинтересовались, есть ли коммуникация с владельцами пострадавшей гостиницы «Kharkiv Palace». На этот вопрос Синегубов ответил так:
«- А владелец отеля, кто?
— Ярославский.
— С Ярославским у меня коммуникация с 24 февраля в отсутствующей форме», — сказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гостинница, ограничат, работа, робота, рф, синєгубов, удары, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 13:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА прокомментировали, планируют ли в Харькове ограничить работу гостиниц по соображениям безопасности после последних ударов РФ.".