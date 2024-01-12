Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харьков
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Удары по гостиницам: ограничат ли работу таких заведений в Харькове

Общество 13:01   12.01.2024
Виктория Яковенко
Удары по гостиницам: ограничат ли работу таких заведений в Харькове

В ХОВА прокомментировали, планируют ли в Харькове ограничить работу гостиниц по соображениям безопасности после последних ударов РФ.

«В течение 10 дней, да, были поражены две гостиницы в Харькове. Это те гостиницы, где мы фактически размещали наших людей, которые были гостями города Харьков и области, наших международных партнеров, в том числе, международных журналистов. За что я хочу поблагодарить их. У нас есть два издания, это немецкое и турецкое издание журналистов, пострадавших в результате таких обстрелов. К счастью, никто не погиб», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 12 января.

Он добавил, что дополнительных решений касательно ограничительных мер работы гостиниц принимать не планируют.

«Что касается рекомендаций, то только одна рекомендация – прислушаться к воздушным тревогам и адекватно на них реагировать, что фактически спасло людей в «Kharkiv Palace», — отметил Синегубов.

Также у главы ХОВА журналисты поинтересовались, есть ли коммуникация с владельцами пострадавшей гостиницы «Kharkiv Palace». На этот вопрос Синегубов ответил так:

«- А владелец отеля, кто?

— Ярославский.

— С Ярославским у меня коммуникация с 24 февраля в отсутствующей форме», — сказал Синегубов.

Читайте также: Раненые иностранные журналисты про удар по Харькову: «Военных там не было»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
12.01.2024, 23:01
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
12.01.2024, 22:51
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
12.01.2024, 20:15
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
12.01.2024, 10:07
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
12.01.2024, 22:32
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
11.01.2024, 20:47

Новости по теме:

13:16
В Одессе задержали 30-летнюю харьковчанку

Вы читали новость: «Удары по гостиницам: ограничат ли работу таких заведений в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 13:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА прокомментировали, планируют ли в Харькове ограничить работу гостиниц по соображениям безопасности после последних ударов РФ.".