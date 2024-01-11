Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харьков
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Раненые иностранные журналисты про удар по Харькову: «Военных там не было»

Происшествия 14:46   11.01.2024
Виктория Яковенко
Раненые иностранные журналисты про удар по Харькову: «Военных там не было» Фото: Сергей Болвинов

Турецкие корреспонденты, пострадавшие в результате ракетного удара РФ по гостинице в Харькове 10 января, рассказали, что происходило после обстрела.

Журналист и фотокорреспондент турецкого издания работают в Харьковской области и фиксируют военные преступления РФ. В этот раз приехали 6 января. В ходе атаки оба были в своих номерах на втором этаже, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Я почувствовал страшный взрыв, следом еще один, полетело стекло. Обломками стекла мне повредило руку. И я выбежал на улицу. Очень испугался за свою коллегу, она была в соседнем номере. Это дерзкая атака на обычную гостиницу, мы всегда там останавливались во время командировок, это почти центр, и мы не ожидали, что россияне могут ударить по нему. Никаких военных там не было», – рассказал журналист следователям.

«Я услышала громкий взрыв, поднялась пыль, было ничего не видно. Я находилась в таком состоянии, что почти ничего не понимала, не понимала, что происходит. Я чувствовала себя в шоковом состоянии, в меня полетели обломки. Когда выбежала на улицу, увидела там своего коллегу с окровавленной рукой», — сообщила корреспондентка правоохранителям.

По данным Болвинова, от удара также пострадал припаркованный у гостиницы автомобиль журналистов.

01

02

03

04

05
Фото: Сергей Болвинов

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове около 22:30 10 января. Одна из ракет, выпущенных из комплекса С-300 с территории РФ, ударила по зданию гостиничного комплекса на улице Шевченко. Вторая ударила в нескольких метрах от него. На тот момент в пострадавших зданиях находилось более 30 гражданских. В том числе — восемь сотрудников и 23 постояльца. Среди пострадавших — гражданка Турции и гражданин Грузии. Оба представляли СМИ Турции.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
12.01.2024, 23:01
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
12.01.2024, 22:51
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
12.01.2024, 20:15
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
12.01.2024, 10:07
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
12.01.2024, 22:32
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
11.01.2024, 20:47

Новости по теме:

11:25
Харьковчанка сломала позвоночник, прячась в укрытие от ракет РФ
10:45
Три ракеты ударили возле учебного заведения и жилого дома в Харькове — полиция
13:37
Какими ракетами била РФ по центру Харькова: данные полиции
13:24
Россияне убили в Харькове двух слесарей и начальника участка ремонта
10:39
Одна из ракет в Харькове не разорвалась — лежит в парке

Вы читали новость: «Раненые иностранные журналисты про удар по Харькову: «Военных там не было»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Турецкие корреспонденты, пострадавшие в результате ракетного удара РФ по гостинице в Харькове 10 января, рассказали, что происходило после обстрела.".