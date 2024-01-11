Раненые иностранные журналисты про удар по Харькову: «Военных там не было»
Турецкие корреспонденты, пострадавшие в результате ракетного удара РФ по гостинице в Харькове 10 января, рассказали, что происходило после обстрела.
Журналист и фотокорреспондент турецкого издания работают в Харьковской области и фиксируют военные преступления РФ. В этот раз приехали 6 января. В ходе атаки оба были в своих номерах на втором этаже, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Я почувствовал страшный взрыв, следом еще один, полетело стекло. Обломками стекла мне повредило руку. И я выбежал на улицу. Очень испугался за свою коллегу, она была в соседнем номере. Это дерзкая атака на обычную гостиницу, мы всегда там останавливались во время командировок, это почти центр, и мы не ожидали, что россияне могут ударить по нему. Никаких военных там не было», – рассказал журналист следователям.
«Я услышала громкий взрыв, поднялась пыль, было ничего не видно. Я находилась в таком состоянии, что почти ничего не понимала, не понимала, что происходит. Я чувствовала себя в шоковом состоянии, в меня полетели обломки. Когда выбежала на улицу, увидела там своего коллегу с окровавленной рукой», — сообщила корреспондентка правоохранителям.
По данным Болвинова, от удара также пострадал припаркованный у гостиницы автомобиль журналистов.
Напомним, два взрыва прогремели в Харькове около 22:30 10 января. Одна из ракет, выпущенных из комплекса С-300 с территории РФ, ударила по зданию гостиничного комплекса на улице Шевченко. Вторая ударила в нескольких метрах от него. На тот момент в пострадавших зданиях находилось более 30 гражданских. В том числе — восемь сотрудников и 23 постояльца. Среди пострадавших — гражданка Турции и гражданин Грузии. Оба представляли СМИ Турции.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, взрыв, журналисты, иностранные, полиция, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Турецкие корреспонденты, пострадавшие в результате ракетного удара РФ по гостинице в Харькове 10 января, рассказали, что происходило после обстрела.".