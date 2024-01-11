Поранені іноземні журналісти про удар по Харкову: “Військових там не було”
Турецькі кореспонденти, які постраждали внаслідок ракетного удару РФ по готелю в Харкові 10 січня, розповіли, що відбувалося після обстрілу.
Журналіст та фотокореспондент з турецького видання працюють в Харківській області та фіксують воєнні злочини РФ. Цього разу приїхали 6 січня. Під час атаки обоє були в своїх номерах на другому поверсі, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
«Я відчув страшний вибух, слідом ще один, полетіло скло. Уламками скла мені пошкодило руку. І я одразу вибіг на вулиці. Дуже злякався за свою колегу, вона була в сусідньому номері. Це зухвала атака на звичайний готель, ми завжди там зупинялися під час відряджень, це майже середмістя, і ми не очікували, що росіяни можуть вдарить по ньому. Жодних військових там не було», – розповів журналіст слідчим.
«Я почула гучний вибух, здійнявся пил, було нічого не видно. Я перебувала в такому стані, що майже нічого не розуміла, не розуміла, що відбувається. Я відчувала себе у шоковому стані, в мене полетіли уламки. Коли вибігла на вулицю, побачила там свого колегу з закривавленою рукою», – повідомила фотокореспондентка правоохоронцям.
За даними Болвінова, від удару також постраждав припаркований біля готелю автомобіль журналістів.
Нагадаємо, два вибухи пролунали в Харкові близько 22:30 10 січня. Одна з ракет, випущених із комплексу С-300 із території РФ, вдарила по будівлі готельного комплексу на вулиці Шевченка. Друга вдарила за кілька метрів від нього. На той момент у постраждалих будівлях перебувало понад 30 цивільних. У тому числі – вісім співробітників та 23 постояльці. Серед постраждалих – громадянка Туреччини та громадянин Грузії. Обоє представляють ЗМІ Туреччини.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Турецькі кореспонденти, які постраждали внаслідок ракетного удару РФ по готелю в Харкові 10 січня, розповіли, що відбувалося після обстрілу.".