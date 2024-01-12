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Удари по готелях: чи обмежать роботу таких закладів у Харкові

Суспільство 13:01   12.01.2024
Вікторія Яковенко
Удари по готелях: чи обмежать роботу таких закладів у Харкові

У ХОВА прокоментували, чи планують у Харкові обмежити роботу готелів з міркувань безпеки після останніх ударів РФ.

«Впродовж 10 днів, так, було уражено два готелі у Харкові. Це ті готелі, де ми, фактично, розміщували наших людей, які були гостями міста Харків та області, наших міжнародних партнерів, в тому числі, міжнародних журналістів. За що я хочу подякувати їм. У нас є два видання, це німецьке і турецьке видання журналістів, які постраждали внаслідок таких обстрілів. На щастя, ніхто не загинув», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 12 січня.

Він додав, що додаткових рішень щодо обмежувальних заходів роботи готелів вживати наразі не планують.

«Щодо рекомендацій, то лише одна рекомендація – дослухатись до повітряних тривог і адекватно на них реагувати, що, фактично, врятувало людей у «Kharkiv Palace», – зазначив Синєгубов.

Також у голови ХОВА журналісти поцікавились, чи є комунікація з власниками постраждалого готелю «Kharkiv Palace». На це питання Синєгубов відповів так:

«- А власник готелю, хто?

– Пан Ярославський.

– З паном Ярославським у мене комунікація від 24 лютого у відсутній формі», – сказав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 13:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА прокоментували, чи планують у Харкові обмежити роботу готелів з міркувань безпеки після останніх ударів РФ.".