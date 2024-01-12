Удари по готелях: чи обмежать роботу таких закладів у Харкові
У ХОВА прокоментували, чи планують у Харкові обмежити роботу готелів з міркувань безпеки після останніх ударів РФ.
«Впродовж 10 днів, так, було уражено два готелі у Харкові. Це ті готелі, де ми, фактично, розміщували наших людей, які були гостями міста Харків та області, наших міжнародних партнерів, в тому числі, міжнародних журналістів. За що я хочу подякувати їм. У нас є два видання, це німецьке і турецьке видання журналістів, які постраждали внаслідок таких обстрілів. На щастя, ніхто не загинув», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 12 січня.
Він додав, що додаткових рішень щодо обмежувальних заходів роботи готелів вживати наразі не планують.
«Щодо рекомендацій, то лише одна рекомендація – дослухатись до повітряних тривог і адекватно на них реагувати, що, фактично, врятувало людей у «Kharkiv Palace», – зазначив Синєгубов.
Також у голови ХОВА журналісти поцікавились, чи є комунікація з власниками постраждалого готелю «Kharkiv Palace». На це питання Синєгубов відповів так:
«- А власник готелю, хто?
– Пан Ярославський.
– З паном Ярославським у мене комунікація від 24 лютого у відсутній формі», – сказав Синєгубов.
Читайте також: Поранені іноземні журналісти про удар по Харкову: “Військових там не було”
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гостинница, ограничат, робота, рф, синєгубов, удары, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удари по готелях: чи обмежать роботу таких закладів у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 13:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА прокоментували, чи планують у Харкові обмежити роботу готелів з міркувань безпеки після останніх ударів РФ.".