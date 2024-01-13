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Морозы немного спадут, будет снежить: погода в Харькове и области на 14 января

Общество 20:00   13.01.2024
Елена Нагорная
Морозы немного спадут, будет снежить: погода в Харькове и области на 14 января

В воскресенье, 14 января, в Харькове и области и ночью, и днем возможен небольшой снег. По региону местами метель. На дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 14 до 16 мороза, днем — 4 — 6 градусов со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 13 до 18 мороза, днем — 3 — 8 мороза.

Ветер южный, 7 — 12 м/с; днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 14 января, в Харькове и области и ночью, и днем возможен небольшой снег. По региону местами метель. На дорогах гололед.".