Морозы немного спадут, будет снежить: погода в Харькове и области на 14 января
В воскресенье, 14 января, в Харькове и области и ночью, и днем возможен небольшой снег. По региону местами метель. На дорогах гололед.
В Харькове ночная температура составит от 14 до 16 мороза, днем — 4 — 6 градусов со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 13 до 18 мороза, днем — 3 — 8 мороза.
Ветер южный, 7 — 12 м/с; днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мороз, погода, прогноз, сніг, Харьков, январь;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 14 января, в Харькове и области и ночью, и днем возможен небольшой снег. По региону местами метель. На дорогах гололед.".