Морозы немного спадут, будет снежить: погода в Харькове и области на 14 января

В воскресенье, 14 января, в Харькове и области и ночью, и днем возможен небольшой снег. По региону местами метель. На дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 14 до 16 мороза, днем — 4 — 6 градусов со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 13 до 18 мороза, днем — 3 — 8 мороза.

Ветер южный, 7 — 12 м/с; днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.