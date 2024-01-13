Морози трохи спадуть, сніжитиме: погода в Харкові та області на 14 січня

У неділю, 14 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень можливий невеликий сніг. По регіону місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця.

У Харкові нічна температура становитиме від 14 до 16 морозу, вдень – 4 – 6 градусів зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 13 до 18 морозу, вдень – 3 – 8 морозу.

Вітер південний, 7 – 12 м/с; вдень по області місцями пориви до 15 – 20 м/с.