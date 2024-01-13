Live
  • Нд 14.01.2024
    • Харків
  •   -12°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Морози трохи спадуть, сніжитиме: погода в Харкові та області на 14 січня

Суспільство 20:00   13.01.2024
Олена Нагорна
Морози трохи спадуть, сніжитиме: погода в Харкові та області на 14 січня

У неділю, 14 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень можливий невеликий сніг. По регіону місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця.

У Харкові нічна температура становитиме від 14 до 16 морозу, вдень – 4 – 6 градусів зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 13 до 18 морозу, вдень – 3 – 8 морозу.

Вітер південний, 7 – 12 м/с; вдень по області місцями пориви до 15 – 20 м/с.

Читайте також: Через морози окупанти здаються в полон на Куп’янському напрямку — Шевцов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 13.01: удари КАБами та артобстріли, фронт, сертифікати
Головні новини Харкова 13.01: удари КАБами та артобстріли, фронт, сертифікати
13.01.2024, 21:49
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
18.12.2023, 16:57
Харківщина стала лідером в Україні з продажу сільгоспземель (інфографіка)
Харківщина стала лідером в Україні з продажу сільгоспземель (інфографіка)
13.01.2024, 21:26
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
11.01.2024, 20:47
Питання мобілізації знову порушили на Раді оборони Харківщини: подробиці
Питання мобілізації знову порушили на Раді оборони Харківщини: подробиці
06.01.2024, 18:23
Морози трохи спадуть, сніжитиме: погода в Харкові та області на 14 січня
Морози трохи спадуть, сніжитиме: погода в Харкові та області на 14 січня
13.01.2024, 20:00

Новини за темою:

19:20
Сніг і хуртовина: прогноз погоди в Харкові та області на 11 січня
19:51
До 24 градусів морозу та сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 10 січня
20:04
Морози – до 20 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 січня
22:05
Є певне занепокоєння – Терехов про можливі обстріли Харкова у морози
20:35
I рівень небезпечності: якою буде погода у Харкові та області 7 січня

Ви читали новину: «Морози трохи спадуть, сніжитиме: погода в Харкові та області на 14 січня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 14 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень можливий невеликий сніг. По регіону місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця.".