Морози трохи спадуть, сніжитиме: погода в Харкові та області на 14 січня
У неділю, 14 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень можливий невеликий сніг. По регіону місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця.
У Харкові нічна температура становитиме від 14 до 16 морозу, вдень – 4 – 6 градусів зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 13 до 18 морозу, вдень – 3 – 8 морозу.
Вітер південний, 7 – 12 м/с; вдень по області місцями пориви до 15 – 20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 14 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень можливий невеликий сніг. По регіону місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця.".