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Через морози окупанти здаються в полон на Куп’янському напрямку – Шевцов

Суспільство 13:47   13.01.2024
Олена Нагорна
Через морози окупанти здаються в полон на Куп’янському напрямку – Шевцов

До десяти російських військових взяли в полон на Куп’янському напрямку протягом минулого тижня, розповів в етері телемарафону начальник пресслужби штурмової бригади “Сталевий кордон” Іван Шевцов.

В основному вони жаліються на те, що дуже холодно і через відсутність обігріву вони змушені здаватися в полон. По спілкуванню з полоненими, вони дійсно кажуть, що морально-психологічний стан в них не зовсім потужний і зазвичай їх насильно затягують в армію. Інші кажуть, що йшли на війну лише заради грошей. Різні випадки бувають. Буває і добровільна здача в полон, і все ж таки в переважній більшості це захоплення“, — каже Шевцов.

На Лимано-Куп’янському напрямку, за його словами, ситуація залишається стабільно напруженою, всі ворожі атаки були відбиті.

Ворог не просунувся ні на сантиметр. Наші підрозділи забезпечені усім необхідним, наші люди не мерзнуть. Ані морози, ані несприятливі погодні умови особливо ніяк не впливають на хід бойових дій. Ворог здійснює активні штурмові дії, обстріли позиції Сил оборони, авіаудари, також активно застосовує FPV-дрони. Нічого суттєво на фронті не змінюється“, – запевнив Шевцов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 13:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До десяти російських військових взяли в полон на Куп’янському напрямку протягом минулого тижня, розповів в етері телемарафону начальник пресслужби штурмової бригади “Сталевий кордон” Іван Шевцов.".