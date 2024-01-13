Из-за морозов оккупанты сдаются в плен на Купянском направлении — Шевцов

До десяти российских военных взяли в плен на Купянском направлении в течение прошлой недели, рассказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы штурмовой бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.

«В основном они жалуются на то, что очень холодно и из-за отсутствия обогрева они вынуждены сдаваться в плен. По общению с пленными, они действительно говорят, что морально-психологическое состояние у них не совсем мощное и обычно их насильно затягивают в армию. Другие говорят, что шли на войну только ради денег. Разные случаи бывают. Бывает и добровольная сдача в плен, и все же в подавляющем большинстве это захват», — говорит Шевцов.

На Лимано-Купянском направлении, по его словам, обстановка остается стабильно напряженной, все вражеские атаки были отбиты.

«Враг не продвинулся ни на сантиметр. Наши подразделения обеспечены всем необходимым, наши люди не мерзнут. Ни морозы, ни неблагоприятные погодные условия особо никак не влияют на ход боевых действий. Враг осуществляет активные штурмовые действия, обстреливает позиции Сил обороны, наносит авиаудары, также активно применяет FPV-дроны. Ничего существенно на фронте не меняется», — заверил Шевцов.