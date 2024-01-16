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Новую задвижку и несколько метров труб украл харьковчанин из котельной

Происшествия 16:34   16.01.2024
Оксана Якушко
Новую задвижку и несколько метров труб украл харьковчанин из котельной

Задвижка и несколько метров труб исчезли из котельной в Индустриальном районе Харькова 5 января, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Работники службы безопасности КП вместе с полицией установили обстоятельства преступления и личность вора.

Им оказался ранее судимый местный житель.

После проведения необходимых следственных действий украденное имущество возвратят в котельную.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 16:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задвижка и несколько метров труб исчезли из котельной в Индустриальном районе Харькова 5 января, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».".