Новую задвижку и несколько метров труб украл харьковчанин из котельной
Задвижка и несколько метров труб исчезли из котельной в Индустриальном районе Харькова 5 января, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
Работники службы безопасности КП вместе с полицией установили обстоятельства преступления и личность вора.
Им оказался ранее судимый местный житель.
После проведения необходимых следственных действий украденное имущество возвратят в котельную.
Читайте также: Есть определенная тревога – Терехов о возможных обстрелах Харькова в морозы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вор, воровство, задвижка, котельная, КП "Тепловые сети", КП "ХТС", труба, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новую задвижку и несколько метров труб украл харьковчанин из котельной»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 16:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задвижка и несколько метров труб исчезли из котельной в Индустриальном районе Харькова 5 января, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».".