Новую задвижку и несколько метров труб украл харьковчанин из котельной

Задвижка и несколько метров труб исчезли из котельной в Индустриальном районе Харькова 5 января, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Работники службы безопасности КП вместе с полицией установили обстоятельства преступления и личность вора.

Им оказался ранее судимый местный житель.

После проведения необходимых следственных действий украденное имущество возвратят в котельную.