Нову засувку і кілька метрів труб поцупив харків’янин із котельні
Засувка та кілька метрів труб зникли з котельні в Індустріальному районі Харкова 5 січня, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».
Працівники служби безпеки КП разом із поліцією встановили обставини злочину та особистість злодія.
Ним виявився раніше засуджений місцевий житель.
Після проведення необхідних слідчих дій вкрадене майно повернуть до котельні.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вор, воровство, задвижка, котельная, КП "Тепловые сети", КП "ХТС", труба, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 16:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засувка та кілька метрів труб зникли з котельні в Індустріальному районі Харкова 5 січня, повідомили у КП «Харківські теплові мережі». ".