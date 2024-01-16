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Нову засувку і кілька метрів труб поцупив харків’янин із котельні

Події 16:34   16.01.2024
Оксана Якушко
Нову засувку і кілька метрів труб поцупив харків’янин із котельні

Засувка та кілька метрів труб зникли з котельні в Індустріальному районі Харкова 5 січня, повідомили у КП «Харківські теплові мережі». 

Працівники служби безпеки КП разом із поліцією встановили обставини злочину та особистість злодія.

Ним виявився раніше засуджений місцевий житель.

Після проведення необхідних слідчих дій вкрадене майно повернуть до котельні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 16:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засувка та кілька метрів труб зникли з котельні в Індустріальному районі Харкова 5 січня, повідомили у КП «Харківські теплові мережі». ".