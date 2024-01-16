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Улицу в центре Харькова будут перекрывать ежедневно: подробности

Общество 14:34   16.01.2024
Виктория Яковенко
Улицу в центре Харькова будут перекрывать ежедневно: подробности Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Тринклера, на участке от проспекта Независимости до майдана Свободы, запрещено ежедневно с 8:00 до 18:00 до 20 января.

Это связано с необходимостью работ по устранению последствий вражеских обстрелов, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Объехать закрытый участок можно по улице Сумской, по проспекту Независимости, по проспекту Науки, по площади Свободы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 14:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Тринклера, на участке от проспекта Независимости до майдана Свободы, запрещено ежедневно с 8:00 до 18:00 до 20 января.".