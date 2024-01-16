Улицу в центре Харькова будут перекрывать ежедневно: подробности

Движение транспорта на улице Тринклера, на участке от проспекта Независимости до майдана Свободы, запрещено ежедневно с 8:00 до 18:00 до 20 января.

Это связано с необходимостью работ по устранению последствий вражеских обстрелов, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Объехать закрытый участок можно по улице Сумской, по проспекту Независимости, по проспекту Науки, по площади Свободы.