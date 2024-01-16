Улицу в центре Харькова будут перекрывать ежедневно: подробности
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Тринклера, на участке от проспекта Независимости до майдана Свободы, запрещено ежедневно с 8:00 до 18:00 до 20 января.
Это связано с необходимостью работ по устранению последствий вражеских обстрелов, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.
Объехать закрытый участок можно по улице Сумской, по проспекту Независимости, по проспекту Науки, по площади Свободы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, міськрада, обстрел, последствия, рух, тринклера, улица, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 14:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Тринклера, на участке от проспекта Независимости до майдана Свободы, запрещено ежедневно с 8:00 до 18:00 до 20 января.".